Comme c’est très souvent le cas, Steam propose un ou plusieurs jeux gratuits. Que ce soit des titres jouables gratuitement quelques jours comme si vous les possédiez, de nouveaux free-to-play ou des jeux offerts à garder définitivement dans votre bibliothèque, il y a très souvent de quoi satisfaire les joueurs en manque de nouveautés sur Steam. Cette semaine encore, on a un petit quelque chose à se mettre sous la dent.

Un jeu gratuit de dispo sur Steam, mais il faut faire vite pour en profiter !

Malheureusement, il n’y aura rien à ajouter définitivement à sa collection cette fois, mais il y a bien un jeu totalement gratuit pour les prochains jours. Le jeu est jouable dans son entièreté comme si vous en étiez propriétaire et ce gratuitement. Il vous permet donc de profiter de toutes ses fonctionnalités et même de conserver votre progression dans le cas où vous passeriez à la caisse plus tard. Cette semaine, c’est donc Tiebreak qui est proposé gratuitement pour quelques jours.

Un jeu de simulation de tennis qui permet aux joueurs de profiter d’une myriade de stars de la balle jaune comme Iga Swiatek, Roger Federer, Maria Sharapova ou encore Rafael Nadal. Au total, c’est plus de 120 personnalités qui vous attendent sur le terrain. Tiebreak met également l’accent sur la représentation fidèle des animations de tous ses sportifs afin d’offrir une expérience réaliste et immersive comme il est décrit sur sa page Steam.

Plusieurs modes de jeu s’offrent également à vous, comme un mode carrière ou encore la possibilité de faire ses propres tournois en mélangeant les légendes. Enfin, les créatifs auront à leur disposition toute une gamme d'outils pour leur permettre de créer leurs propres stades et terrains. Il ne faudra cependant pas trop traîner si vous comptez profiter du jeu gratuitement puisque l’offre ne dure que quelques jours. Tiebreak est donc gratuit jusqu’au lundi 13 dans la journée, profitez en dès maintenant.

Tiebreak gratuit sur Steam jusqu’au 13 janvier 2025

Source : Steam