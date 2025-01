Avis aux joueurs PC, il vous reste encore un peu de temps pour tester le jeu gratuit Steam de ce weekend. Par contre, il ne faudra vraiment pas traîner puisqu’il ne reste plus que quelques heures pour en profiter, l’offre se termine ce lundi 13 janvier 2025.

NOTE : suivant l'heure à laquelle vous lisez cette article, il se peut que l'offre soit terminée. Malheureusement, nous n'y pouvons pas grand-chose.

Derniers instants pour ce jeu gratuit sur Steam

Dernière ligne droite donc pour profiter du jeu gratuit que propose Steam depuis plusieurs jours. Les amateurs de sport le savent peut-être, mais le titre jouable gratuitement actuellement est un jeu de tennis qui mise avant tout sur le réalisme, selon son propre descriptif. Il s’agit de Tiebreak, une simulation de tennis qui proposer un roster de plus d’une centaine de personnalités dont Roger Federer, Maria Sharapova ou encore Rafael Nadal, pour ne citer qu’eux. Vous pourrez ainsi créer vos propres tournois et participer à des matchs en ligne dans différents modes. De plus, les plus créatifs pourront même créer leur propre terrain, leur stade et même l’environnement autour, puis partager leurs créations ou faire quelques matchs d’exhibition à l’intérieur.

Tiebreak met en tout cas le paquet en termes d’animation et de réalisme si l’on en croit ce qu’avance les développeurs. Malheureusement, les joueurs sont un peu plus mitigés, même si les fans le trouvent tout de même particulièrement divertissant. Vous pouvez de toute façon vous faire une idée vous-même puisque le jeu est encore gratuit quelques heures sur Steam, l’offre prendra fin ce lundi 13 janvier 2025 dans la soirée.

Sachez que toute l’avancée faite durant la période de gratuité sera sauvegardée et pourra être utilisée en cas d’achat définitif.

Tiebreak gratuit sur Steam pour encore quelques heures

