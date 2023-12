Dépêchez-vous, vous n'avez plus que quelques heures pour récupérer ce jeu gratuit inédit sur Steam. Et il s'agit d'un titre qui divise davantage pour une fois.

C'est la fête en ce moment sur Steam ! Comme à l'accoutumée, les utilisateurs ont eu le droit de tester gratuitement des jeux pour le week-end, et l'un d'eux est d'ailleurs toujours accessible. Ubisoft, qui vient de sortir Avatar Frontiers of Pandora, propose de découvrir un de ses jeux phares : Rainbow Six Siege. Le FPS tactique tactique très apprécié est encore jouable gratuitement durant seize heures. Après cela, pas le choix, il faudra passer à la caisse. Un autre jeu, 100% gratuit pour le coup, est aussi disponible sur la plateforme de Valve à condition de ne pas traîner.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam (semaine 49)

Vous avez donc encore un peu de temps pour jouer à Tom Clancy's Rainbow Six Siege, mais pas pour télécharger le nouveau jeu gratuit Steam de la semaine. Après le FPS militaire d'Ubisoft, vous allez pouvoir continuer de jouer en coopération dans Desolate. Un soft horrifique et de survie dans lequel quatre joueurs doivent s'entraider pour affronter les dangers de l'île de Granichny. « Il y a deux ans, l'île de Granichny est devenue l'épicentre d'un désastre de grande ampleur d'origine inconnue. Le conglomérat de « La Nouvelle Lumière » a couvert cet événement catastrophique et cherche aujourd'hui à en rectifier au mieux les conséquences » précise la description Steam du jeu.

À l'image d'autres jeux du genre, il faudra collecter des ressources pour améliorer son personnage et ainsi renforcer ses capacités de survie, tout en explorant ce mystérieux. Desolate n'hésite vraisemblablement pas à s'inspirer de titres comme S.T.A.L.K.E.R ou Fallout, mais sans atteindre leur niveau respectif. Les retours Steam sont en effet mitigés. Seulement 68% des 6 019 évaluations sont positives, ce qui donne un avis général « moyen ».

Dans les moins, beaucoup se rejoignent sur le fait que l'IA n'est pas à la hauteur ou encore que le système de blessures, qui était pourtant une bonne idée, ne tient pas ses promesses. Et il en est de même pour le système de météo qui a disparu durant l'early access. À noter que Desolate est également jouable en solo si jamais vous ne trouvez vraiment personne pour vous accompagner. Un jeu gratuit Steam à éviter absolument ? Vu que ça ne vous coûte rien, ça vaut peut-être le coup d'essayer et on vous explique la marche à suivre pour l'obtenir.

Desolate est donc disponible gratuitement sur Steam, mais il va falloir d'abord passer par la plateforme Fanatical. Si vous lisez régulièrement nos articles, vous connaissez peut-être déjà. Pour les autres, il s'agit d'un site qui vend des clés de jeux et qui en offre pour se faire connaître au plus grand nombre. Comment téléchargement Desolate sans débourser un centime ? C'est le même principe que d'habitude. Il faut se rendre sur la page Fanatical du jeu gratuit.

Ensuite, rendez-vous sur la partie droite de l'écran. Vous allez voir un bandeau noir « Abonnez-vous à notre newsletter par e-mail pour bénéficier de cette offre ». Cochez la case, associez votre compte Steam et vous recevrez votre clé dans la foulée. Et à l'inverse des week-ends gratuits, Desolate restera dans votre bibliothèque. En revanche, faites très vite car vous avez seulement 6 heures devant vous avant que l'offre n'expire.