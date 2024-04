Si vous aimez faire peur aux autres ou vous faire peur et que vous avez aimé Dead By Daylight, Steam a un sympathique petit jeu gratuit pour vous encore aujourd'hui. Une fois passé 18 heures, le titre reste toutefois attractif grâce à une offre spéciale courant jusqu'au 4 avril.

Steam vous souhaite un joyeux 1er avril avec ce jeu gratuit pour encore quelques heures

Si vous avez toujours rêvé d'être un bûcheron dans une vie antérieure et que vous aimez faire de petites blagues à vos camarades, voilà un jeu qui devrait vous plaire. Steam permet en effet pendant encore quelques heures de profiter gratuitement de The Texas Chain Saw Massacre. Tiré d'un film d'horreur bien connu chez nous sous le nom « Massacre à la Tronçonneuse », il s'agit d'une sympathique adaptation.

À l'instar de Dead By Daylight ou Evil Dead: The Game, il s'agit donc soit d'incarner un membre de la Famille ou des Victimes. Dans le premier rôle, l'objectif est de massacrer sans vergogne les autres joueurs. Dans le second, il s'agit de survivre et de fuir le domaine dans lequel l'équipe des Victimes est enfermée. Avec la plupart de ses membres encore attachés, de préférence.

Un jeu gratuit pendant quelques heures, et plus si affinité

En tant que membre de la Famille, vous pourriez donc passer un joyeux 1er avril à faire des petites blagues à vos Victimes. Il est encore possible de le faire gratuitement sur Steam jusqu'à 18 heures. Puisque chaque partie dure quelques dizaines de minutes, vous avez encore largement le temps de vous faire un premier avis. Une fois passé ce délai, le jeu redeviendra payant.

Si toutefois vous avez apprécié l'expérience, The Texas Chain Saw Massacre sera à -50% jusqu'au 4 avril. Soit 19,49€ au lieu de 38,99€. Allez-vous survivre (à la tentation) ? C'est encore à vous de voir sans bourse délier jusqu'à ce soir.