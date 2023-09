Les jeux gratuits Epic Games Store, les cadeaux Amazon Prime Gaming, les weekend d’essais sur Steam et parfois les titres offerts par GOG, les joueurs PC ont de quoi s’occuper. De temps à autres, il est en revanche possible de gratter quelques jeux gratuits Steam. On parle bien de titres qui sont conservés à vie dans votre bibliothèque et non qui sont disponibles sans frais pendant une période donnée. Le dernier en date rentre justement dans cette première catégorie, même s’il ne faudra pas passer par la plateforme directement pour le récupérer.

Un nouveau gratuit Steam disponible

Fantatical est assez méconnue chez nous, mais la plateforme de vente de jeux PC propose son petit lot de soldes et des opérations commerciales. Comme pour GOG, elle propose de temps à autres des jeux gratuits pour promouvoir ses périodes de promotions. Une façon comme une autre de marquer le coup et à l’occasion de son Bundlefest, ce sont de nombreuses clés Steam d’un petit jeu indépendant qui sont distribuées à qui en voudra : Crumble. Ce petit titre méconnu se présente comme un jeu de plateforme reposant sur la physique où l’objectif est simple comme bonjour : ne pas tomber. Plus facile à dire qu’à faire car tout va vite, très vite.

Celles et ceux qui ont déjà craqué pour ce nouveau jeu gratuit Steam soulignent justement les sensations de vitesse grisantes et son petit côté addictif. Une petite production fun et colorée, aux quelques bonnes idées bien exécutées donc. Comptez deux heures pour venir à bout de la campagne solo, mais avec des skins à débloquer et un mode multijoueur qui le transforme en party game, il a de quoi faire.

Pour récupérer ce jeu gratuit Steam, il suffit simplement de se rendre sur la page dédiée de Fantatical puis de cocher la case « s’abonner à la newsletter » reconnaissable grâce à son fond noir. Cliquez ensuite sur « Ajouter au panier ». Le site vous demandera alors de vous identifier et de lier votre compte Steam si ce n’a pas déjà été fait et le tour est joué. Il y a une petite condition en revanche pour éviter les abus : avoir déjà fait des achats à hauteur de 5€ minimum avec votre compte Steam.

Autant dire que c’est une formalité, même si les clés achetées via d’autres sites ne sont pas comptabilisées. Le code sera alors envoyé instantanément à l’adresse indiquée lors de l’inscription et il suffira ensuite de le rentrer sur la boutique de Valve via la procédure habituelle. L’offre prendra fin le 20 septembre 2023. Les codes sont en revanche distribués sur la base du premier arrivé premier servi, mais on imagine qu’il y en aura bien assez pour tout le monde.