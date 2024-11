Bonne nouvelle : Steam permet de récupérer deux jeux totalement gratuitement, et ce, à l’occasion du fameux Black Friday. Pas mal, non ? En plus vous pouvez les garder à vie.

L’Epic Games Store n’est pas le seul à offrir des jeux gratuits. Bien connus pour leurs cadeaux hebdomadaires, les créateurs de Fortnite permettent depuis plusieurs années aux joueurs assidus de récupérer gratuitement des centaines de titres. De son côté, Steam n’est pas en reste : en plus des week-ends d’essai qui permettent de jouer à des jeux complets pendant une durée limitée, la plateforme offre parfois la possibilité de conserver certains titres à vie. Et c’est précisément dans cette dernière catégorie que s’inscrit l’offre du jour.

Deux jeux gratuits à ajouter sur Steam

Ce n’est pas sur la plateforme de Valve qu’il faut chercher, mais sur Fanatical. Encore peu connu en France, ce site gagne progressivement en popularité grâce aux jeux Steam qu’il propose gratuitement de temps à autre. Si vous aimez les jeux de survie, l’exploration spatiale et un bon sens de l’humour, Breathedge est fait pour vous. Ce titre unique mélange aventure et absurdité dans un univers interstellaire.

Dans Breathedge, vous incarnez un homme ordinaire, surnommé "The Man", chargé de transporter les cendres de son grand-père à un enterrement galactique. Mais tout bascule lorsque votre vaisseau subit un accident et que vous vous retrouvez au beau milieu d’un champ de débris spatiaux, de cercueils flottants et de cadavres. Votre mission ? Survivre dans cet environnement hostile, découvrir une conspiration universelle et, accessoirement, sauver une princesse. Mais attention, rester en vie dans l’espace n’est pas une mince affaire. Entre suffocation, congélation et accidents absurdes, le danger est partout.

Le jeu mêle des éléments classiques de survie, comme la gestion de l’oxygène et la construction d’objets, avec une touche d’humour décalé. Vous pouvez fabriquer des outils utiles… ou complètement inutiles, juste pour les jeter dans le vide spatial. Le tout, dans une ambiance qui ne se prend jamais au sérieux.

Le jeu Dark Sector est également disponible gratuitement sur Steam. Vous avez jusqu’au 30 novembre à 18h pour l’ajouter à votre bibliothèque et en profiter sans frais. Ne passez pas à côté de cette opportunité !

Les deux jeux en question

Breathedge

Dark Sector

Comment récupérer gratuitement le jeu sur Fanatical ?

Fanatical propose Breathedge gratuitement dans le cadre de ses promotions Black Friday. Pour en profiter, voici la marche à suivre :

Inscrivez-vous à la newsletter de Fanatical. Connectez un compte Steam valide (un compte ayant déjà effectué un achat). Ajoutez le jeu à votre panier et finalisez la commande. C’est 100 % gratuit !

Attention, cette offre est limitée aux stocks disponibles et à un seul exemplaire par utilisateur. Il reste encore 2 jours pour en profiter.

Source : Fanatical