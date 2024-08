L’Epic Games Store a su instaurer un véritable rendez-vous hebdomadaire lorsqu4il s’agit de jeux gratuits. La boutique des papas de Fortnite n’est cependant pas la seule à permettre aux joueuses et aux joueurs PC de jouer sans dépenser un centime. Régulièrement, plusieurs éditeurs leur proposent de récupérer sans frais leurs productions et de les conserver, quand d’autres les laissent seulement les approcher le temps d’un essai gratuit. Il y a parfois des cas à part, comme des titres qui étaient autrefois payants et qui passent free-to-play. C’est dans cette dernière catégorie que se niche le nouveau jeu gratuit Steam dont il est question.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam

Un nouveau jeu gratuit n’attend plus qu’à se faufiler dans votre bibliothèque. Comme on le disait, son cas est différent de certains cadeaux habituels puisqu’après cinq ans à être payant, le titre en question passe indéfiniment au format free-to-play. Il s’agit de Bad Dream Fever, un titre indépendant signé Desert Fox. Sa gratuité soudaine sur Steam est loin d’être innocente, puisque le petit studio russe publiera prochainement sa suite : Bad Dream Afterlife. Connaissant l'appétence des joueurs pour tout ce qui est gratuit, les développeurs espèrent se faire un joli coup de pub en les laissant découvrir l'un des premiers jeux. Production méconnue oblige, les présentations s’imposent.

Bad Dream Fever est un point’n click sombre au trait crayonné déconcertant. Le monde de ce jeu gratuit Steam se retrouve se le joug d’une peste inconnue se matérialisant sous la forme d’une encre étrange. Le joueur se retrouve alors au plein cœur d’une ville fantomatique où seules la solitude, la peur, la mort et la souffrance règnent. Dans cet univers aux allures de mauvais rêve fiévreux, il faudra donc résoudre des énigmes somme toute assez banales à base d’objets cachés, mais plus complexes que les épisodes précédents. Mais derrière le classicisme de ce jeu gratuit, Steam se cache une histoire plus profonde et intéressante qu’il n’y paraît. Une expérience atypique aux différents chemins et fins à découvrir dès maintenant sans débourser un seul centime.

Si vous avez envie de lui donner une chance, il vous suffit de vous rendrez sur la page de Bad Dream Fever et de l'ajouter à votre bibliothèque. Rappelons que Kingdom Come Deliverance est également gratuit ce weekend, mais que jusqu'au lundi 2 septembre.

