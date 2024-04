Le weekend de Pâques s'achève de manière positive pour la communauté des joueurs et joueuses sur PC. Pour ceux qui pensaient manquer de quoi occuper leur temps libre, une bonne nouvelle les attend sur Steam. Un nouveau jeu est offert gratuitement, à garder pour toujours, sans nécessité d'un abonnement quelconque. Par contre on vous prévient, c'est un titre particulièrement étrange. Et ce n'est pas un poisson d'Avril en retard...

Un nouveau jeu gratuit sur Steam

Le nouveau jeu gratuit sur Steam est donc Content Warning, un titre d'horreur coopératif qui met au défi les joueurs de capturer les images les plus effrayantes dans le but de devenir virales. Alliant horreur, aventure et travail d'équipe, les joueurs se lancent dans un voyage glacial vers l'Ancien Monde, armés seulement de leur esprit, de leur caméra et d'un désir insatiable de gloire sur internet. Qu'est ce qui pourrait mal se passer ?

Expérience coopérative : faites équipe avec 2 à 4 amis dans une aventure coopérative en ligne où la communication est clé. L'intégration du chat vocal assure que vous pouvez planifier votre stratégie et crier ensemble en temps réel.

faites équipe avec 2 à 4 amis dans une aventure coopérative en ligne où la communication est clé. L'intégration du chat vocal assure que vous pouvez planifier votre stratégie et crier ensemble en temps réel. Personnalisation unique : démarquez-vous avec le personnalisateur de visage ASCII, permettant aux joueurs de créer des avatars distincts en utilisant leur clavier.

démarquez-vous avec le personnalisateur de visage ASCII, permettant aux joueurs de créer des avatars distincts en utilisant leur clavier. La Plongée vers la célébrité : un lieu assez effrayant à visiter avec royaume rempli de monstruosités animées par la physique, de reliques maudites et d'artefacts promettant à la fois le danger et le potentiel de contenu viral.

un lieu assez effrayant à visiter avec royaume rempli de monstruosités animées par la physique, de reliques maudites et d'artefacts promettant à la fois le danger et le potentiel de contenu viral. Mécanismes de survie : vous devez capturer autant de contenu horrifiant que possible avant que ces ressources ne s'épuisent.

vous devez capturer autant de contenu horrifiant que possible avant que ces ressources ne s'épuisent. Progression du jeu : chaque course dure trois jours dans le monde du jeu, avec pour objectif de filmer suffisamment de contenu terrifiant pour devenir viral.

Mi horreur mi humour

Dans le cadre de l'équipement disponible en jeu, les joueurs ont à leur disposition un assortiment d'outils et d'accessoires destinés à soutenir leur aventure. Cela inclut notamment une caméra vidéo portable, essentielle pour enregistrer des séquences susceptibles de devenir virales. Pour naviguer dans les environnements les plus sombres de l'Ancien Monde, des lampes de poche sont également fournies. De plus, un magasin en jeu propose diverses améliorations d'équipement, des emotes, des accessoires et des équipements médicaux. Ces articles peuvent être acquis en utilisant les revenus générés par la publicité, récompensant ainsi les efforts et les réussites des joueurs.

Bref, Content Warning" offre un mélange unique d'horreur, d'exploration et de satire des médias sociaux. Et la bonne nouvelle c'est que ce jeu Steam est entièrement gratuit jusqu'au 2 avril 17h00.