Un nouveau jeu gratuit vient de tomber sur Steam, parfait pour rester chill sous la couette juste après Noël, et peut-être même plus tard.

Très souvent sur Steam, les joueurs peuvent profiter de jeux gratuits. Que ce soit des jeux jouables gratuitement pour un temps limité, des cadeaux que l’on garde ensuite définitivement ou de nouveaux free to play, il y a toujours quelque chose à faire. Cette semaine, alors que les promotions hivernales viennent d’être lancées, un nouveau jeu gratuit extrêmement chill vient d'atterrir sur Steam, et c’est totalement gratuit.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam, difficile de faire plus chill que ça

Il pourrait très clairement faire partie de la liste des jeux cozy parfait pour passer l’hivers sous la couette, un nouveau jeu gratuit addictif vient de débarquer sur Steam. Il s’agit d’une petite expérience free-to-play indépendante et relaxante qui vous propose de retrouver des chat caché dans d'immense environnement dessiné à la main. 100 Korean Cats est un puzzle game basé sur les objets cachés.

On peut ainsi profiter de deux tableaux (pour le moment) créés à la main qui représentent des paysages typiquement coréen. Dans ces superbes environnements, on devra tout bêtement retrouver une centaine de chats, bien planqués pour certains. Le jeu, déjà très bien noté sur Steam, est vraiment une expérience one shot, mais comme pour bon nombre de jeux du genre, on aura certainement le droit à un peu de contenu après la sortie. Il n’en reste pas moins un petit jeu sympa et agréable à faire sur le pouce.

D'ailleurs si vous appréciez la formule, sachez qu'il existe une tonne de versions de ce jeu, avec différente thématique; 100 Dino Cats, 100 Funny Cats ou encore 100 Christmas Cats, pour rester dans le thème de Noël. Vous pourrez retrouver 100 Korean Cats gratuitement, ainsi que tous les autres jeux de la franchise, directement depuis la page Steam du jeu, tout simplement. Pas de temps limité ou quoi que ce soit d’autre puisqu’il s’agit d’un free-to-play.

(non, ce n'est pas la chaine Steam officiel, mais le trailer ci-dessous est bien le bon)

Source : Steam