Malheureusement pour chacun d'entre nous, les fêtes de Noël, c'est terminé. C'est le moment de poser la carte bleue au sol, du moins, avant le jour de l'an. Des dépenses, il y a dû en avoir beaucoup et ainsi, ça ne va pas faire de mal de calmer un peu nos ardeurs. Ne vous inquiétez pas, même si l'argent commence à se faire rare, Steam vous propose de jouer à un jeu gratuitement. Difficile de résister à une offre aussi alléchante, surtout qu'il s'agit d'un titre fort apprécié.

Un jeu gratuit à retrouver sur Steam

Notre star du jour sur Steam, c'est One-armed robber. Si vous êtes à l'aise en anglais, vous avez sûrement saisi le concept assez loufoque de cette production signée Duhndal. Vous incarnez un hors-la-loi dont l'objectif est simple : cambrioler des banques, des magasins, et d'autres établissements divers et variés. La particularité, c'est que notre homme possède un seul et unique bras. Du coup, c'est un peu plus compliqué pour lui d'arriver à ses fins, mais il ne va pas se laisser abattre pour autant. Forcément, la boucle de gameplay va être bien spéciale, et il ne sera pas aisé de toucher le pactole.

Au vu du trailer et de cette brève description, vous aurez compris que c'est un jeu sans grande prise de tête. On n'a pas non plus affaire à un Payday. Néanmoins, on peut également jouer en coopération en ligne sur Steam, ce qui promet des parties totalement chaotiques. Plusieurs approches sont possibles, et vous pouvez la jouer discrétion, ou tout casser sur votre passage. A vous de voir quelle est la meilleure approche à adopter, ou en tout cas, la plus amusante.

Bon, dit comme ça, vous ne serez peut-être pas tous sous le charme. Cependant, un argument de taille peut être retrouvé sur Steam. One-armed robber est sorti le 15 décembre 2023, il est donc plutôt récent. Pourtant, c'est un déjà un énorme carton, à son échelle bien évidemment. En moins de quelques semaines, il est parvenu à décrocher la moyenne « Très positive » pour un total de... 4 681 évaluations. C'est impressionnant, et ça vous montre à quel point il est apprécié.

Un free-to-play qui régale

On a piqué votre curiosité ? Si c'est le cas, foncez sur Steam, et dépêchez-vous d'y jouer. Enfin, pas vraiment. En vérité, il n'y a pas de limite de temps qui est imposée au joueur. Pour cause, ce jeu est bien gratuit, mais il l'est depuis le jour de la sortie. Eh oui, c'est un free-to-play, un titre qui ne vous impose pas de mettre la main au portefeuille. Parfois, c'est stratégique, puisque ça s'accompagne d'un certain nombre de microtransactions disséminées dans l'expérience. En l'occurrence, il y a effectivement des achats en jeu, mais ce n'est pas eux qui vous octroieront la victoire. Maintenant que c'est dit, allez donc y jeter un œil !