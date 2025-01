On peut discuter inlassablement des avantages et inconvénients à jouer sur PC ou sur console. Mais il faut bien reconnaître une chose à l'écosystème PC : il vous fait profiter de pléthore de jeux gratuits. C'est le cas aussi bien sur l'Epic Games Store, GOG ou encore Steam, qui en propose justement un nouveau à récupérer rapidement pour le garder à vie dans votre ludothèque.

Steam vous fait encore un cadeau

Quand on pense jeu offert sur PC, l'EGS est généralement le store qui nous spontanément. De son côté, Steam mise plus souvent sur les démos et cadeaux ponctuels. Pour autant, la boutique de Valve vous octroie fréquemment des titres gracieusement. Profitez d'un nouveau sans attendre grâce à un partenariat avec le site Fanatical.com. Il s'agit de 112 Operator !

Cette fois, c'est donc un jeu de simulation et de gestion que vous offre Steam. Vous êtes à la tête d'un centre d'appels d'urgence. Ainsi, répondez aux personnes en détresse qui vous appellent, écoutez les détails qu'elles vous donnent, interrogez-les pour obtenir toutes les informations essentielles et venez leur en aide. Pour ce faire, vous pourrez diriger les services d'urgence appropriés vers les personnes qui en ont besoin.

112 Operator vous est offert en cadeau sur Steam par Fanatical. Pour célébrer le Nouvel An lunaire, le site va effectivement distribuer 100 000 clés du jeu. Mais, ne tardez pas. Pour profiter de cette opportunité, vous avez jusqu'au 2 février 2025, 16h59 dernier délai. Il faut simplement suivre quelques étapes, totalement gratuites :

Abonnez-vous à la newsletter de Fanatical ;

Liez votre compte Steam au site ;

Ajoutez 112 Operator à votre panier ;

Validez !

Un tas de jeux offerts à récupérer en vitesse

Steam regorge de bonnes surprises ! Les offres vont et viennent pour le plaisir des joueuses et des joueurs les plus curieux. En plus de 112 Operator, un tas de jeux nouvellement gratuits vous attendent en ce moment sur la plateforme de Valve. C'est donc le moment de faire des découvertes avec :

Crime Simulator Playgrounds

Jumping Jack

Koltera

Scarlet Thread

The Backrooms Regret