Il y a moins de 24 heures, Steam invitait ses usagers à essayer gratuitement deux jeux très bien notés. Le FPS de guerre Izonso et le titre de stratégie Europa Universalis 4. Une offre temporaire qui s'est malheureusement terminée ce lundi, mais la plateforme de Valve a toujours plus d'un tour dans son sac et le prouve encore avec ce nouveau cadeau.

Un nouveau jeu gratuit exclusif sur Steam

Qu'est-ce qui vous attend après Izonso et Europa Universalis 4 sur Steam ? Un jeu de survie très atypique qui vous embarque dans une aventure avec des enfants. Des bambins qui, du jour au lendemain, vont être réduits à une taille d'insecte. Une adaptation officielle de Chérie, j'ai rétréci les gosses ? Non, mais Grounded, une exclusivité Microsoft disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC (MS Store, Steam), pourrait en être le digne héritier. « Le monde est un endroit vaste, magnifique et dangereux. Encore plus quand on a été réduit à la taille d'un insecte. Explorez, construisez et survivez ensemble dans ce mode de survie coopératif. Pourrez-vous survivre parmi les hordes d'insectes géants et faire face aux nombreux périls du jardin ? »

Comme la comédie culte de toute une génération, vous ne vivrez pas l'aventure seul mais en co-op. Il est bien possible d'affronter les dangers du jardin sans l'aide de personne, mais vous passerez à côté d'une grosse partie de l'expérience. Le jeu est jouable gratuitement sur Steam dès maintenant et jusqu'à ce jeudi 16 novembre.

Et après ? Vous pouvez continuer d'en profiter de manière gratuite via l'abonnement Xbox Game Pass, mais si vous souhaitez qu'il vous appartienne réellement, il faut l'acheter. Jusqu'au 21 novembre, Steam accorde une réduction de 40% sur Grounded, ce qui fait le jeu à 23,99€ au lieu de 39,99€ en temps normal. Un pack avec l'OST à 26,01€ est aussi disponible sur la boutique de Valve.

Grounded, une exclu Xbox très appréciée en constante évolution

Malgré son concept et sa DA qui en ont attiré plus d'un, ce jeu gratuit Steam a déçu à sa sortie en raison de son manque de contenu. Certes, le jeu a été lancé en accès anticipé, mais beaucoup de monde s'attendait à mieux d'une exclusivité Xbox. Obsidian Entertainment n'a rien lâché et le titre, contrairement à ses personnages, continue de grandir et de grandir. Cette semaine, une grosse mise à jour « Make It and Break It » a encore été déployée et introduit un nouveau mode : Playgrounds. Grâce à lui, les apprentis survivants peuvent agrémenter leur jardin d'un tas d'objets et d'accessoires, mais aussi d'outils pour pousser plus loin l'interaction avec les terrains de jeu et ajouter de nouvelles mécaniques de gameplay. Un jardin qui, une fois aménagé à votre convenance, peut être partagé en ligne.

Le patch de Grounded permet également de tester évidemment sa création, et de faire des changements si vous vous apercevez qu'une partie ne fonctionne pas vraiment. Et ce n'est qu'un maigre aperçu. La difficulté a été revue dans les divers modes pour renforcer ou baisser les dégâts subis, l'interface de la map a aussi eu le droit à un lifting etc. Toutes ces nouveautés ainsi que les précédentes sont dans la version d'essai gratuite Steam de Grounded. En résumé, c'est un excellent moyen et moment pour découvrir le jeu !