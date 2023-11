Si vous avez écumé votre backlog de jeux et que vous ne pouvez pas vous en procurer de nouveaux, il est peut-être judicieux de se tourner vers des plateformes comme l'Epic Games Store et son jeu gratuit de la semaine. Un titre qui mélange les genres, malsain et déjanté mais qui a reçu bon nombre d'avis positifs. En plus de cela, Steam propose également de découvrir deux jeux très appréciés, mais seulement pour le week-end.

Un jeu de guerre gratuit quelques jours sur Steam

Vous aimez l'Histoire et les jeux de guerre ? Le premier jeu Steam disponible gratuitement tout le week-end devrait vous plaire. Il s'agit d'Isonzo du studio derrière Verdun et Tannenberg. Un FPS qui se déroule durant la Première Guerre Mondiale. « La Grande Guerre sur le front italien prend vie et atteint des sommets inattendus ! Participez aux offensives historiques, de la sixième bataille de l'Isonzo à la Strafexpedition, reproduisant le véritable cours des affrontements. L'avancée des assaillants mènera le combat dans différents paysages au cours d'une seule offensive : des forteresses à flanc de colline aux tranchées montagneuses, en passant par d'intenses combats urbains ».

Si le level design et d'autres défauts viennent entacher Isonzo par rapport aux deux précédents jeux de M2H, l'expérience globale est cependant très satisfaisante selon les retours Steam. 84% des 6 533 évaluations sont très positives. « En conclusion, Isonzo ressemble à un Verdun ou un Tannenberg avec des graphismes de 2022, mais en regardant de plus près il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui transforment l'expérience. Ce jeu est clairement préférable à un BF1 ou un Beyond the Wire si vous cherchez un jeu WW1 réalistique, mais reste modeste avec seulement 48 joueurs par serveur et uniquement avec de l'infanterie » déclare Logistics Femboy sur la plateforme.

L'essai gratuit d'Isonzo prendra fin dans trois jours. Une promotion à 9,89€ au lieu de 29,99€ est disponible jusqu'au 21 novembre prochain. Rendez-vous sur la page Steam du jeu pour profiter de tout ça.

De la grande stratégie à tester gratuitement tout le week-end

On reste dans le thème de la guerre, mais avec un soupçon de diplomatie, avec le soft de stratégie Europa Universalis 4 qui est aussi jouable gratuitement durant trois jours via la page Steam du jeu. « Menez une nation de la Renaissance à la Révolution dans cette simulation du monde à l'aube de l'ère moderne. Maîtrisez l'art de la guerre, la diplomatie et le commerce et façonnez l'histoire de votre nation! » résume la page Steam du jeu. Un titre créé par des experts du genre, Paradox Development Studio, déjà à l'origine des excellents Victoria 3 ou encore Crusader Kings 3.

Une nouvelle fois, c'est du tout bon avec 86% d'évaluations positives sur les 82 035 disponibles sur Steam. Un jeu profond, riche, complet et à l'excellente rejouabilité. Si c'est votre style, vous ne devriez pas être déçus. Au cas où vous seriez convaincus à l'issu de l'essai gratuit, Europa Universalis 4 est en promo à 11,99€ au lieu de 39,99€. Une réduction qui se termine ce lundi 13 novembre, en même temps que cette grosse « démo ».