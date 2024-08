Ce week-end, ceux qui veulent passer un bon moment ont de quoi se réjouir avec plusieurs offres de jeux gratuits sur Steam, dont l'un d'eux est disponible en essai pendant 3 jours. Il s'agit d'une véritable pépite qu'il serait vraiment dommage de manquer. C'est l'un des meilleurs FPS dans sa catégorie, et une véritable claque pour beaucoup de joueurs. On vous explique tout.

Une énorme pépite sur Steam à essayer gratuitement

Ainsi, ce week-end, Hunt: Showdown est disponible gratuitement. Développé par Crytek, c'est un jeu de tir multijoueur en ligne unique en son genre, qui mélange des éléments de PvE (joueur contre environnement) et de PvP (joueur contre joueur). Dans un cadre sombre et oppressant du bayou de la Louisiane du 19ème siècle, les joueurs incarnent des chasseurs de primes traquant des créatures monstrueuses tout en se méfiant des autres joueurs qui convoitent les mêmes cibles.

Le jeu vous plonge dans une ambiance oppressante et sinistre où le moindre bruit peut révéler votre position aux autres joueurs ou attirer des monstres redoutables. Vous et votre coéquipier devez traquer des créatures monstrueuses pour les éliminer et réclamer la prime. Tout en évitant ou en affrontant d'autres équipes de chasseurs ayant les mêmes objectifs. La tension est omniprésente, car même après avoir vaincu la créature, vous devez encore sortir vivant de la carte avec votre récompense. Bref, ça serait un sacrilège de passer à côté ce week-end.

Le gameplay de Hunt: Showdown est conçu pour être autant tactique qu'intense. Contrairement à d'autres jeux de tir, la survie dépend autant de la préparation et de la planification que de la précision au tir. Chaque décision compte : quelle route prendre, quel équipement emporter, et comment gérer les ressources limitées. Le jeu se trouve par ici, et vous avez 3 jours pour y jouer gratuitement.

Deux autres jeux gratuits

Bien que Hunt: Showdown soit la vedette de ce week-end gratuit, vous pouvez également jeter un œil à deux prologues de jeux prometteurs : Hollow Survivors et TCG Card Shop Simulator. Le premier vous plonge dans un monde sombre où survie et exploration sont les maîtres mots. C’est un avant-goût du jeu complet, parfait pour évaluer son potentiel. Le second est pour les fans de jeux de cartes et de gestion, ce prologue propose une simulation intéressante de la gestion d'une boutique de cartes à collectionner, où chaque décision compte pour développer votre commerce. Le tout est récupérable gratuitement depuis sa page Steam et ici.

