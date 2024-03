La plateforme Steam offre régulièrement des soldes et du contenu gratuit. Et actuellement, un jeu de stratégie culte est mis en avant. Mais il faut faire vitre.

Steam régale encore et nous fait profiter de grosses remises et de contenus gratuits pour Hearts of Iron 4. Conçu par Paradox Interactive, ce jeu permet aux joueurs de prendre le contrôle d'une nation et de la guider à travers les périodes pré et post Seconde Guerre Mondiale, en se concentrant sur la diplomatie, l'économie, et le combat militaire. Les joueurs peuvent modifier le cours de l'histoire grâce à leurs décisions stratégiques et tactiques, en vivant des scénarios historiques ou alternatifs. Actuellement, Hearts of Iron 4 est disponible à un prix réduit de 11,99 euros au lieu de 39,99 euros. Mais ce n'est pas tout, puisque des DLC sont aussi gratuits.

Des DLC gratuits pour Hearts of Iron 4 sur Steam

Steam propose notamment gratuitement le DLC Waking the Tiger qui ajoute une profondeur supplémentaire à la sphère asiatique du jeu, se concentrant principalement sur la Chine et ses conflits internes avant et pendant la guerre. Ce contenu téléchargeable introduit de nouveaux arbres de focus nationaux, des chaînes d'événements et des mécanismes spécifiques qui permettent de revivre ou de redéfinir l'histoire de cette région cruciale.

Death or Dishonor est un autre DLC offert gratuitement, centré sur les nations de l'Europe centrale et orientale. Il fournit des arbres de focus nationaux pour la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, approfondissant les scénarios politiques et militaires de ces pays encerclés par les puissances majeures.

Enfin, Together for Victory se concentre sur les nations du Commonwealth, apportant des arbres de focus pour des pays tels que le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Inde. Ce DLC, également offert gratuitement pour une durée limitée, met en lumière les contributions de ces nations à l'effort de guerre et les défis qu'elles ont dû surmonter. Il introduit le système de pupilles et de suzerains, ajoutant une couche supplémentaire de stratégie et de relations internationales au jeu.

L'offre promotionnelle actuelle pour Hearts of Iron 4 et ses DLC représente une occasion fantastique pour les nouveaux joueurs de plonger dans la richesse historique et stratégique du jeu. Très clairement c'est l'un des meilleurs wargames de chez Paradox.