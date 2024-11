Steam permet, une fois encore, de découvrir un jeu gratuitement. Une occasion en or pour les studios de faire connaître leurs créations et de vous inciter ensuite à faire chauffer la carte bancaire.

Une fois de plus, Steam vous permet de tester gratuitement un jeu pour voir si cela vaut le coup avant de craquer et de faire chauffer votre carte bleue. Dans le cas présent, vous avez même le temps de la réflexion, puisque le titre complet n’est pas prévu avant le 1er trimestre 2025.

Un jeu à tester gratuitement sur Steam

HackHub : Free Trial vient donc de débarquer sur Steam, et c’est gratuit ! Ce jeu de simulation et de stratégie signé HotBunny et édité par G-DEVS.com vous plonge dans la peau d’un hacker chevronné, prêt à défier la cybersécurité et la surveillance de masse. Si vous avez toujours rêvé de plonger dans l’univers du hacking, voici l’occasion rêvée de tester vos compétences.

Dans cette version d’essai, HackHub vous fait découvrir les 10 premières missions de la campagne complète. Chaque mission est une plongée dans le cyberespace où chaque action compte. Infiltration, piratage, reconnaissance des réseaux – chaque tâche vous amène à tester vos réflexes et votre réflexion. Pour les novices comme les experts en cybersécurité, ces premières missions offrent un défi captivant et immersif.

Une expérience de hacking réaliste

Ce qui distingue HackHub, c’est son réalisme. Les outils que vous utilisez, comme nslookup, nmap, et hydra, sont des outils couramment employés dans le hacking réel. Vous n’êtes donc pas face à une simple simulation : chaque mission vous donne l’impression d’être un vrai hacker en action, devant contourner des pare-feu et percer des bases de données protégées. Le jeu se veut fidèle aux réalités de la cybersécurité, ce qui ajoute une dimension unique au gameplay.

En plus de la stratégie, HackHub vous offre une narration immersive. À chaque décision prise, des conséquences se dessinent, et chaque action peut changer le cours de l’histoire. Vous n’êtes pas seulement en train de pirater des systèmes : vous suivez un scénario où chaque choix peut faire la différence, renforçant ainsi l'immersion. À mesure que vous avancez, vous pouvez personnaliser vos outils et adapter vos techniques de hacking. Pour tester tout ça, c'est sur ce lien. Le jeu entier est prévu pour sortir au premier trimestre de l'année 2025.

