Steam ouvre les portes d'un nouveau festival bourré de soldes pour clôturer définitivement l'été pluvieux de cette année. Comme à son habitude, la plateforme de Valve ne lésine pas sur les moyens pour faire plaisir aux joueurs PC en gravitant autour d'une thématique. Cette fois-ci, ce sont les jeux de stratégie et de gestion qui sont mis à l'honneur. Des genres plus larges qu'il n'y paraît aux premiers abords et qui sont surtout représentés par une tonne de d'excellents jeux, pour ne pas dire culte pour certains.

Un énorme festival et une tonne de promotions sur Steam

C'est donc plus d'une centaine de jeux qui sont actuellement en promotion sur Steam pour le grand Festival de la Stratégie. Un évènement exceptionnel qui se déroule du 28 août au 4 septembre à 19h, histoire d'aborder la prochaine rentrée en beauté ! La stratégie est donc ici la grande thématique mise à l'honneur dans le sens le plus large du terme. C'est pourquoi on retrouve non seulement des STR, des 4X, des tower defense, mais également des jeux de gestion, ou encore des jeux de cartes. Il y en a pour tous les goûts.

Et il faut dire que la liste des jeux est vertigineuse, c'est pourquoi on vous a concocté une petite sélection de très bons titres pas trop chers, histoire de se faire plaisir sans forcer sur le portefeuille. On trouvera des jeux extrêmement populaires comme ANNO 1800, Civilization 6, Age of Empires ou encore XCOM. L'occasion de (re)découvrir des licences cultes du genre, ou de jouer un peu les curieux.

Ce sera aussi l'occasion de jeter un œil du côté des jeux plus intimes et indépendants mais tout aussi excellents comme Frostpunk, IXION, Dicey Dungeon ou encore

D'excellents jeux à moins de 5€

Age of Empires : Definitive Edition à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Age of Empires 2 : Definitive Edition à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) ANNO 2070 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Call to Armes à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%) Civilization 4 : Colonization à 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

: Colonization à 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%) Command & Conquer 3 Tiberium Wars à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%) Command & Conquer 3 Kane's Wrath à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%) Command & Conquer 3 Red Alert à 4,99e au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99e au lieu de 19,99€ (-75%) Dicey Dungeon à 3,12€ au lieu de 12,49€ (-75%)

à 3,12€ au lieu de 12,49€ (-75%) Heroes of Might & Magic 3 HD Edition à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%) Homeworld : Deserts of Kharak à 4,59€ au lieu de 45,99€ (-90%)

à 4,59€ au lieu de 45,99€ (-90%) Homeworld Remastered Collection à 3,19€ au lieu de 31,99€ (-90%)

à 3,19€ au lieu de 31,99€ (-90%) For the King à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Kingdom Two Crowns à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Legends of Kingdom Rush à 4,99€ au lieu de 12,49€ (-60%)

à 4,99€ au lieu de 12,49€ (-60%) Kingdom Rush Frontiers à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%) Mindustry à 4,49€ au lieu de 9,99€ (-55%)

à 4,49€ au lieu de 9,99€ (-55%) Plague Inc : Evolved à 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

à 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%) Shapez à 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

à 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%) Simcity 4 Deluxe Edition à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Warhammer 40K : Gladius - Relics of War à 3,39€ au lieu de 33,99€ (-90%)

à 3,39€ au lieu de 33,99€ (-90%) XCOM 2 à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Les jeux Steam à moins de 10€

Age of Empires 3 : Definitive Edition à 7€ au lieu de 19,99€ (-65%)

à 7€ au lieu de 19,99€ (-65%) Age of Mythology Extended Edition à 9,51€ au lieu de 27,99€ (-66%)

à 9,51€ au lieu de 27,99€ (-66%) Baldur's Gate 2 Ehanced Edition à 6,82€ au lieu de 19,50€ (-65%)

à 6,82€ au lieu de 19,50€ (-65%) Bloons TD 6 à 6,89€ au lieu de 13,79€ (-50%)

à 6,89€ au lieu de 13,79€ (-50%) Battletech à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Element TD 2 : Tower Defense à 7€ au lieu de 14€ (-50%)

à 7€ au lieu de 14€ (-50%) Endzone : A World Apart à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Evil Genius 2 : World Domination à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Frostpunk à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Monster Train à 9,80€ au lieu de 24,50€ (-60%)

à 9,80€ au lieu de 24,50€ (-60%) Orcs Must Die! 3 à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Pillars of Eternity 2 Deadfire à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Pile Up! à 6,82€ au lieu de 9,75€ (-30%)

à 6,82€ au lieu de 9,75€ (-30%) Solasta Crown of the Magister à 10,49€ au lieu de 39,99€

à 10,49€ au lieu de 39,99€ Steel Division 2 à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Tropico 5 à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) WORMS W.M.D à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) XCOM : Enemy Unknow à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

De très gros jeux à moins de 20€

Against the Storm à 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

à 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%) ANNO 1800 à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Hearts of Iron 4 à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) Pharaoh : A New Era à 18,39€ au lieu de 22,99€

à 18,39€ au lieu de 22,99€ Riftbreaker à 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

à 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Stellaris à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) Timberborn à 19,06€ au lieu de 19,60€ (-20%)

à 19,06€ au lieu de 19,60€ (-20%) Tropico 6 à 15,91€ au lieu de 56,97€ (-72%)

à 15,91€ au lieu de 56,97€ (-72%) Warno à 29,99€ au lieu de 39,99€

à 29,99€ au lieu de 39,99€ X4 Foundations à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

D'autres soldes Steam

Age of Wonders 4 à 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

à 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%) Crusader Kings 3 à 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

à 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%) Dune : Spice Wars à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%) IXION à 20,39€ au lieu de 33,99€ (-40%)

à 20,39€ au lieu de 33,99€ (-40%) Triangle Strategy à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Wartales à 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%)

Toutes ces soldes, et bien plus encore, peuvent être retrouvées sur la page Steam du festival.