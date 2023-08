Entre les jeux en retard, les sorties du mois et les promotions, difficile d’avoir assez de temps pour tout faire. Mais ça, Steam s’en fiche et la plateforme n’hésite pas à lancer de véritables opérations séduction à grands coups de promos plutôt alléchantes. Alors que la fin de l’été se dessine à l’horizon, Steam solde encore une fois un grand nombre de titres. Vu qu’il est plutôt difficile de s’y retrouver, nous avons extrait une petite sélection.

Des licences cultes en promo sur Steam

Comme bien souvent, les promotions Steam gravitent autour d’une thématique. Ici, c’est l’éditeur THQ Nordic qui est mis à l’honneur. Un éditeur très connu dans l’industrie qui a sous son égide de jolis succès et des licences très appréciées comme la licences de survival horror Alone in the Dark, qui aura d'ailleurs bientôt le droit à un reboot avec David Harbour (Stranger Things), Darksiders ou encore la série de jeu tactique en temps réel Desperados. Par extension, THQ possède également le catalogue de l’éditeur Handygames qui quant à lui se focalise principalement sur les jeux indépendants eux aussi hyper appréciés. En somme, il y en a pour tous les goûts.

Une fois n'est pas coutume donc, ça ratisse très, très large et il est difficile de s'y retrouver surtout lorsqu'on est fan de jeux vidéo et/ou très curieux. C'est pour cette raison que l'on vous a concocté une petite sélection des meilleurs jeux actuellement en promotion sur Steam. Comme dit plus haut, on retrouve des licences absolument cultes, comme justement Alone in The Dark dont tous la plupart des épisodes sont actuellement à prix cassé. Nostalgiques ou simples curieux pourront se faire plaisir. La franchise Darksiders est elle aussi en solde aux côtés de Desperados 3. Un jeu d'infiltration extrêmement apprécié qui mélange stratégie et tactique en temps réel.

Des jeux indépendants tout aussi excellents sont également proposés à prix réduit comme Chicken Police, un polar noir extrêmement bien écrit, Endling, un jeu d'aventure teinté de poésie ou encore Giana Sisters pour les amateurs de jeu de plateforme ultra dynamiques.

Grosses promotions Steam jusqu'au 17 aout 2023

Alone in the Dark Anthology à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%) comprend Alone in the Dark 1, 2, 3 et Alone in the Dark (2008)

à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%) comprend Alone in the Dark 1, 2, 3 et Alone in the Dark (2008) Darksiders à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Darksiders 2 : Deathfinitive Edition à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Darksiders 3 Deluxe à 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

à 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) Darksiders Genesis à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Wreckfest à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Destroy All Humans 2 à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) ArcaniA à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) ArcaniA: Fall of Setarrif à 3,74€ au lieu de 14,99€

à 3,74€ au lieu de 14,99€ Gothic 1 à 2,49€ au lieu de 9,99€

à 2,49€ au lieu de 9,99€ Gothic II: Gold Edition à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%) Gothic 3: Forsaken Gods Enhanced Edition à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%) Gothic 3 à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning à 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

à 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%) The Raven Remastered à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Spellforce 3 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Endling à 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

à 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Little Big Workshop à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Chicken Police : Point it Red ! à 8,08€ au lieu de 24,99€ (-68%)

à 8,08€ au lieu de 24,99€ (-68%) Giana Sisters : Twisted Dreams à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%) One Hand Clapping à 4,94€ au lieu de 14,99€ (-67%)

à 4,94€ au lieu de 14,99€ (-67%) This is The Police à 3,73€ au lieu de 14,99€ (-75%)

à 3,73€ au lieu de 14,99€ (-75%) Black Mirror à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Toutes les promotions, des bundles exclusifs et tout un tas d'autres jeux à prix cassé sont à retrouvé sur la page Steam de l'offre spéciale.