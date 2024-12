Steam propose régulièrement des promotions sur une vaste sélection de jeux, offrant aux joueurs l’opportunité de découvrir des titres populaires à des prix très attractifs. Voici une sélection des meilleurs jeux disponibles pour moins de 5 euros en ce moment, une occasion idéale pour enrichir sa bibliothèque sans se ruiner. Le tout grâce aux soldes d'Automne.

Plein de bons jeux à moins de 5 euros sur Steam

Steam propose actuellement une sélection de jeux à moins de 5 euros, offrant une belle diversité pour satisfaire tous les goûts. Les amateurs de stratégie seront ravis avec des titres comme Cities: Skylines, qui vous met dans la peau d’un maire construisant la ville de ses rêves, ou encore Europa Universalis IV, un jeu de stratégie historique qui vous fait traverser les siècles à la tête d’une nation. Pour les fans de mythologie nordique, Northgard propose un savant mélange de construction de villes et de stratégie en temps réel.

Les amateurs d’action ne sont pas en reste. Mad Max vous plonge dans un monde post-apocalyptique où survie et combats motorisés sont au cœur de l’expérience. Si vous préférez des courses endiablées, Need for Speed Unbound ravira les passionnés de vitesse. Quant aux amateurs de jeux plus narratifs, STAR WARS Jedi: Fallen Order propose une aventure riche en récits dans l’univers de la célèbre saga. Avec des prix aussi attractifs, ces jeux représentent une excellente occasion de diversifier votre bibliothèque Steam.

Une belle liste à découvrir

Source : Steam