On le sait maintenant, comme pour l'Epic Games Store ou encore GOG, Steam propose fréquemment à ses utilisateurs des jeux gratuits. C'est une bonne occasion de fidéliser, mais surtout aussi un bon moyen pour permettre aux éditeurs et développeurs, peu importe leur taille, de faire découvrir leurs créations. Dans le cas présent, nous avons droit à deux exemples, avec un gros éditeur et un jeu de plus petite envergure. Que sait-on ?

Deux jeux gratuits sur Steam

Le titre ne donne pas spécialement envie mais vous avez actuellement le droit de jouer gratuitement à RIPOUT. Qui est un jeu de tir horrifique coopératif où les joueurs luttent pour survivre dans des vaisseaux spatiaux abandonnés et infestés de mutants. Vous êtes accompagné par votre fidèle Pet Gun, une arme vivante qui vous aide dans votre quête pour trouver le dernier bastion de l'humanité, Sanctuary. Le jeu se caractérise par son gameplay coopératif PvE, des missions rapides qui durent environ 10 à 20 minutes, et des niveaux générés de manière procédurale qui assurent une rejouabilité infinie et un suspense constant.

Les ennemis dans RIPOUT sont particulièrement uniques, étant des êtres génétiquement modifiés capables de se renforcer et de se reconfigurer en attachant de plus petits mutants à leur corps, créant ainsi une expérience imprévisible pour le joueur. Le jeu permet une grande personnalisation, que ce soit à travers les modifications d'armes ou les classes de personnages, permettant aux joueurs de trouver la combinaison parfaite qui correspond à leur style de jeu.

Pour tout le monde

L'autre jeu gratuit sur Steam est LEGO 2K Drive. Un jeu de course en monde ouvert développé par Visual Concepts et publié par 2K. Situé dans l'univers de LEGO, le jeu permet aux joueurs de construire leurs propres véhicules et d'explorer Bricklandia, une vaste carte ouverte comprenant plusieurs biomes. Le jeu propose un mode Histoire où les joueurs évoluent de novices à champions, avec des courses et des défis pour débloquer de nouvelles zones et améliorer leur classe de licence. En dehors du mode Histoire, il y a des options pour des courses sur piste unique, des tournois en série de coupes, et des mini-jeux. Un aspect notable est la possibilité de jouer en coopération en écran partagé ou en ligne avec des amis.

Les véhicules dans LEGO 2K Drive peuvent se transformer automatiquement entre les modes de conduite sur route, tout-terrain, et sur l'eau, bien que la conduite elle-même nécessite une maîtrise de la part des joueurs. Le garage offre des possibilités de personnalisation pour les véhicules, permettant aux joueurs de construire et de modifier leurs véhicules avec des options variées allant de la forme des briques aux couleurs et aux détails sonores.

Et ne pas oublier...

On pouvait vous l'expliquer vendredi dernier, Call of Duty: Modern Warfare 3 est lui aussi gratuit sur Steam. Il faut faire vite car il ne reste plus beaucoup de temps !