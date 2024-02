Les fans de Steam ont souvent l'occasion de célébrer. En effet, la célèbre plateforme de Valve regorge constamment d'offres promotionnelles en tout genre. Offrant une opportunité idéale pour économiser quelques euros, une aubaine dont il serait dommage de se priver. Qui plus est, il arrive parfois que l'on puisse enrichir sa bibliothèque de jeux sans même avoir à dépenser un centime. Actuellement, un jeu particulièrement attrayant est justement proposé gratuitement.

Un très bon jeu gratuit sur Steam

Le jeu gratuit du jour sur Steam est TEST TEST TEST. Non, ce n'est pas une erreur, c'est bel et bien le nom de cette œuvre vidéoludique développée par Mojiken et éditée par Toge Productions. Dans ce jeu au style rétro pixel-art, les joueurs incarnent un employé de bureau surmené tentant d'échapper à une boucle temporelle, rappelant (un peu) le scénario de Un jour sans fin. Pour y parvenir, ils doivent résoudre des énigmes cryptiques intégrant des éléments de réalité alternée. TEST TEST TEST se distingue par son esthétique point-and-click classique, enrichie par une palette de couleurs assez unique.

Les caractéristiques clés du jeu incluent l'exploration de divers environnements, allant de l'appartement du personnage principal jusqu'à l'immeuble de bureaux de l'entreprise, ainsi qu'une approche assez particulière des puzzles. Les joueurs se retrouvent dans une boucle de 15 minutes, créant un cycle répétitif.

Avant sa sortie sur Steam, TEST TEST TEST était disponible sur Itch.io, où il a reçu une excellente réception, témoignant de la qualité et de l'engagement de Mojiken Studio dans la création de jeux. Ce studio indonésien a déjà été salué pour ses précédentes créations. Ce fut le cas avec When The Past Was Around et A Space for the Unbound.

C'est quoi la réalité alternée ?

Un jeu en réalité alternée est un type de jeu qui mélange le récit avec le monde réel. Utilisant ce dernier comme une plateforme. Ces jeux emploient une narration transmédia. C'est-à-dire qu'ils utilisent divers moyens de communication (comme les sites web, les réseaux sociaux, les emails, les appels téléphoniques, etc.) pour délivrer une histoire qui peut être influencée par les actions ou les idées des joueurs. Pour vous y essayer, il fut de vous rendre sur la page Steam du jeu.

La particularité des jeux en réalité alternée réside dans leur capacité à brouiller les frontières. Notamment entre la fiction et la réalité. Le tout en impliquant les joueurs dans une histoire qui se déroule dans leur quotidien, tout en restant ancrée dans un contexte narratif fictif.