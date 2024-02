Chaque semaine, la plateforme de Valve, Steam, propose d'essayer gratuitement plusieurs jeux. L'objectif est simple : accéder à un titre totalement librement pour vous séduire complètement et vous inciter à ouvrir votre portefeuille. Bien que de nombreux joueurs restent stoïques, un certain nombre se laisse tenter, ce qui permet également de redonner un peu de vitalité à certaines œuvres qui sont parfois méconnues. C'est justement le cas de l'un de ceux qui nous intéressent aujourd'hui.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 à essayer gratuitement

Pour ce premier jeu sur Steam, nous commençons avec Nickelodeon All-Star Brawl 2. Sorti le 7 novembre 2023, ce jeu rassemble un large éventail de personnages emblématiques de Nickelodeon, incluant mais sans s'y limiter Bob l'éponge, Patrick Étoile, Korra, Jimmy Neutron, et bien d'autres, chacun apportant son propre style de jeu et ses capacités uniques. Parfait pour les nostalgiques qui ont grandi avec ces personnages à la télévision.

Le jeu introduit aussi un gameplay avec de nouvelles capacités SUPER, des mécaniques peaufinées, de nouvelles options offensives et défensives, ainsi qu'une nouvelle approche du combat sur plateforme. Une attention particulière a été portée à l'amélioration des graphismes et à l'ajout de doublages complets pour tous les personnages. Répondant ainsi à une demande des fans du premier opus.

L'histoire commence avec Bob l'éponge et Patrick Étoile qui se retrouvent aspirés par un portail menant à divers mondes. Ils rencontrent Clockwork dans une dimension de poche appelée le Timeless Stardial, où il est révélé que Vlad Plasmius a acquis le pouvoir de contrôler l'esprit d'autres êtres. Les héros se lancent alors dans une quête pour libérer leurs alliés potentiels du contrôle de Vlad. Il vous reste jusqu'à ce soir (lundi 19 février) 18h00 pour y jouer.

Un mastodonte sur Steam

L'autre jeu gratuit Steam est un géant puisqu'il s'agit tout simplement de No Man's Sky. Faut-il vraiment encore le présenter ? No Man's Sky est un titre de survie et d'aventure développé par Hello Games, qui propose une exploration sans précédent dans une galaxie générée de manière procédurale et infinie. Bien que le jeu ait été lancé avec des opinions partagées en 2016, il a connu une rédemption remarquable grâce à des mises à jour majeures gratuites. Celles-ci ont considérablement amélioré son contenu et ses fonctionnalités. Ces mises à jour ont introduit le multijoueur, la construction de bases, la gestion de flotte spatiale, le jeu en réalité virtuelle, et plus encore, transformant No Man's Sky en l'une des plus grandes histoires de redressement dans l'industrie du jeu vidéo.

Le jeu permet aux joueurs d'explorer des planètes avec des flores et faunes générées procéduralement. Mais aussi de survivre dans des environnements dangereux, de combattre des créatures hostiles et des forces ennemies. Vous pouvez aussi commercer avec des factions extraterrestres, et construire des bases. Bref, un jeu de rêve pour certains. Il vous reste jusqu'à ce soir (lundi 19 février) 19h00 pour y jouer.