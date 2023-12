Valve a enfin déployé les grosses nouveautés pour la plateforme Steam, et on peut dire qu'elles étaient attendues de pied ferme. Mais il y a une petite précision à apporter.

Steam, ce n'est pas seulement une plateforme où vous pouvez jouer à des jeux divers et variés. C'est également un magasin qui propose souvent des offres alléchantes. En ce moment, d'ailleurs, il s'apprête à démarrer de nouvelles promotions qu'il ne va pas falloir rater. En tout cas, il y a énormément de joueurs qui s'en servent, et Valve est donc obligé, de temps à autre, de faire des petites mises à jour. Et ça passe par des ajouts comme les fonctionnalités supplémentaires qui viennent d'arriver.

De gros ajouts pour Steam

Avant toute chose, il va falloir faire un rappel. Ces nouveautés ne sont pas vraiment encore disponibles. En fait, si vous voulez en profiter, il faut passer par la version beta du client Steam. Pour ce faire, allez dans le menu, puis cliquez sur Paramètres et sur l'onglet Compte. Ensuite, dans la partie Programmes de test bêta, vous allez devoir sélectionner Modifier et choisir « Steam Beta Update ». Il ne vous reste plus qu'à redémarrer, et l'affaire est dans le sac. Mais alors, qu'est-ce qu'on a au programme ?

Tout d'abord, on relève la fameuse fonctionnalité qui permet de choisir un jeu et de le mettre en privé. Il sera ainsi masqué à la vue de tous, au cas où vous en auriez peut-être honte. Eh oui, ça arrive d'avoir, par exemple, un cadeau non désiré. Si c'est le cas, vous pouvez le cacher sans problème. En temps normal, on n'avait pas d'autre choix que de se mettre en mode Invisible ou Hors-ligne. Mais on ne pouvait pas dissimuler les titres qu'on détenait. C'est maintenant du passé, et ça va sûrement faire plaisir à plus d'une personne.

L'autre ajout concerne le panier Steam. Déjà, il est dorénavant possible d'offrir plusieurs cadeaux à différentes personnes depuis le panier. Vous n'avez plus besoin de répéter l'opération individuellement, avec des achats séparés, ce qui pouvait s'avérer fastidieux. En outre, chaque titre dans votre panier peut être défini d'une certaine manière. On peut indiquer qu'il est pour nous, le mettre en public, ou le mettre en privé. Les possibilités sont plus nombreuses, et ça permet encore de renforcer l'ergonomie.

Capture d'écran du leak qu'il y a eu pour l'une des fonctionnalités

Les joueurs ont le sens de l'humour

Lorsque la fonctionnalité permettant de mettre ses jeux en privé avait été révélée, les joueurs n'avaient pas hésité à s'en jouer un peu. « Ah, maintenant je peux enfin jouer à des jeux coquins sans risquer d'être grillé », « Je peux enfin jouer à ce jeu (clin d'œil) sans peur », « Attendez, c'était pas activé par défaut ? Zut », « Je peux enfin cacher chaque jeu que je possède pour que les gens ne sachent pas que j’achète des jeux et que je n’y joue jamais », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. Ils ont le sens de l'humour, il faut le reconnaître. Quoi qu'il en soit, ça fait toujours plaisir de voir des fonctionnalités inédites pour la plateforme.