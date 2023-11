Globalement, lorsqu'on parle de promotions et de bon plans dans le domaine du jeu vidéo, on pense à Steam. Il faut dire que la plateforme de Valve s'est imposée comme un leader en la matière, et c'est devenu une incontournable. C'est encore plus vrai lorsqu'on s'approche de la période des fêtes de Noël. D'ailleurs, au mois de décembre, un nouveau jeu va arriver sur le magasin. Il est issu d'une franchise iconique, et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera totalement gratuit.

Un nouveau jeu gratuit arrive sur Steam

Les fans de Final Fantasy VII n'ont actuellement qu'une seule et unique préoccupation : le 29 février 2024, date de la sortie de FF7 Rebirth. La suite du remake est attendue au tournant, mais ce n'est pas le seul titre estampillé FF7 qui réserve des surprises. En effet, l'opus baptisé Ever Crisis a refait parler de lui, car on a appris sa date de sortie sur PC, et plus précisément sur Steam. Pour les joueurs, c'est le moment de replonger dans l'histoire de la licence, sans frais supplémentaires et avec des graphismes améliorés.

Il arrivera donc le 7 décembre 2023 sur Steam. On a bien précisé qu'il était gratuit, mais en vérité, il l'est depuis le jour de sa sortie sur mobiles. Pour cause, on a affaire à un free-to-play, c'est-à-dire un jeu auquel il est possible de jouer sans mettre la main au portefeuille. Bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque Ever Crisis dispose d'un modèle économique basé sur le gacha. En bref, ça veut dire qu'il y a une mécanique de loterie qui permet d'obtenir des armes plus puissantes. Ce n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, et ça demande parfois de sortir la carte bleue.

Quant au concept du jeu, il est plutôt simple à expliquer. Ever Crisis vous propose de vivre les aventures des figures majeures de l'histoire de FF7. On a, par exemple, le récit de Crisis Core, mais également un scénario inédit qui nous montre la jeunesse de Sephiroth. Le plan de Square Enix, c'est de sortir un chapitre tous les mois, avec en parallèle un afflux plus ou moins régulier de contenus annexes. Ce sera à découvrir bientôt sur Steam, et même si ça ne vous tente pas, ça ne coûte rien d'essayer (littéralement).

Un autre jeu gratuit est déjà là

En attendant l'arrivée d'Ever Crisis, sachez qu'il y a un autre jeu gratuit qui est dès maintenant disponible sur Steam. Il s'agit de Killer Instinct, un jeu de combat fort apprécié par les férus du genre. Il existe deux versions du jeu : celle qui est désormais free-to-play, et la Killer Instinct Anniversary Edition pour la somme de 29,99 €. Pour l'option qui ne touche pas au compte en banque, sachez qu'il y a du contenu en moins à déclarer. Les modes solo et classé sont bien présents, mais tous les combattants ne sont pas au rendez-vous. Celles et ceux qui peuvent être sélectionnés sont triés sur le volet et accessibles via une rotation hebdomadaire.