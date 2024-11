La célèbre plateforme de jeux vidéo Steam offre en ce moment l'opportunité de tester gratuitement une sélection de titres pour une durée limitée. Une belle occasion de découvrir des jeux variés, avec une sélection couvrant plusieurs genres pour satisfaire un large éventail de joueurs. Profitez-en vite avant que l'offre ne prenne fin !

Suivant le moment où vous lisez cet article il est possible que les opportunités de jeux gratuits soient désormais terminées.

Quelques jeux sur Steam à tester gratuitement !

Steam propose une occasion en or pour les joueurs avec plusieurs jeux disponibles en accès gratuit pour une durée limitée. Parmi eux, Across the Obelisk brille par son gameplay unique mêlant RPG coopératif, deck-building et stratégie. Plongez dans un univers riche et fantastique où chaque choix façonne l’histoire, et vivez l’aventure en solo ou avec des amis. Ce jeu est gratuit à découvrir pendant encore quelques heures, une offre idéale pour les passionnés de jeux de cartes et de coopération.

Dans un tout autre genre, Bus Simulator 21 Next Stop offre une expérience ultra-immersive de gestion et de conduite de bus. Avec ses graphismes détaillés et des itinéraires fidèlement reproduits, ce jeu séduira les amateurs de simulation réaliste et de gestion. Vous avez encore 2 jours pour tester vos talents de conducteur et gestionnaire gratuitement. Ne ratez pas cette opportunité !

La liste des jeux gratuits

Des jeux pour tout le monde

Si vous aimez relever des défis, Oxygen Not Included vous invite à gérer une colonie souterraine dans un environnement hostile où chaque décision compte. Entre la gestion des ressources limitées et le maintien de vos colons en vie, ce jeu mettra vos compétences stratégiques à rude épreuve. Disponible gratuitement pendant quelques heures, c’est l’occasion parfaite de tester vos talents de survie.

Les amateurs de sensations fortes, quant à eux, pourront plonger dans l’univers ultra-compétitif de F1 24. Avec des graphismes saisissants et une immersion totale dans le monde de la Formule 1, ce jeu saura ravir les fans de vitesse. Là aussi, vous avez quelques heures jours pour prendre le volant.

Enfin, pour les stratèges dans l’âme, Victoria 3 vous transporte au cœur du 19ᵉ siècle, où vous devrez façonner l’avenir de votre nation en jonglant entre réformes sociales, diplomatie et économie. Ce titre promet une expérience riche et immersive, idéale pour les amateurs de jeux complexes. Ces jeux, tous proposés en accès gratuit pour un temps limité. Ne passez pas à côté !

Source : Steam