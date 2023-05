Avis aux joueurs PC. Un nouveau jeu peut être testé gratuitement sur Steam dès maintenant et ce pendant tout le weekend. Un titre en monde ouvert qui a une belle communauté.

Trois jeux gratuits sont disponibles sur l’Epic Games Store, mais ce n’est pas le seul bon plan de cette fin de semaine pour les joueurs PC. Depuis quelques temps maintenant, Steam propose des weekends d’essais gratuits. Le concept est simple : vous pouvez tester une ou plusieurs productions dans leur intégralité le temps de quelques jours. Pas de restriction ou de conditions cachées, il n’y a que deux impératifs : avoir un compte sur la plateforme et une machine capable de faire tourner le ou les jeux à l’essai. Cette semaine, l’initiative sera moins grandiloquente que d'habitude, mais le seul titre jouable gratuitement vaut le détour.

Un jeu « LEGO » en monde ouvert gratuit sur Steam ce weekend

Un nouveau jeu est à découvrir gratuitement sur Steam ce week-end. Oui un et pas plus. D’habitude, la plateforme propose via son programme un essai sur au moins deux ou trois productions mais ce ne sera pas le cas pour cette fois-ci. Du 4 au 8 mai 2023, seul Trailmakers sera donc jouable sans besoin de sortir la carte bleue. Son nom ne vous dira sans doute rien, mais ce jeu d'ingénierie sandbox aux airs assumés de LEGO a sa petite réputation auprès des amateurs du genre. Dans ce monde ouvert, vous êtes libres de faire ce que vous souhaitez. Libérez votre créativité, construisez des voitures, un avion, un bateau puis fusionnez-les ensemble. Laissez libre cours à toutes vos envies.

Comme tous les autres essais Steam, vous aurez accès à l’ensemble du contenu de base et toutes les mises à jour gratuites. Cela inclut notamment le mode campagne qui vous permet d’apprendre les bases de la construction et de toutes leurs subtilités. Ce sont deux cartes sandbox parsemées de tremplins, de catapultes, de porte-avions ou autres rampes qui vous permettront de joueur comme bon vous entend. Assemblez des blocs en vous relaxant ou au contraire allez affronter, ou coopérer avec, jusqu’à 8 autres joueurs dans les modes multijoueur Drop in / Drop. Pour les moins créatifs qui souhaiteraient simplement explorer ce monde ouvert avec leurs amis, notez que les créations de la communauté du Workshop seront compatibles pendant ce weekend de jeu gratuit Steam.

Un concept et une liberté qui ont conquis les joueurs depuis le lancement de Trailmakers en 2019. Sur Steam, le jeu hérite d’un joli 9/10 grâce aux quelque 13 000 évaluations très positives des joueurs. Envie de tester gratuitement ce jeu ? Rien de plus simple, la manipulation ne prend que quelques secondes.

Rendez-vous sur sa page Steam et cliquez sur l’encart vert « Jouer au jeu ». Le téléchargement se lancera et le tour est joué. Comme d’habitude, celles et ceux qui souhaiteraient prolonger l’expérience une fois l’essai gratuit passé pourront profiter d’une promo sur le jeu. Trailmakers est actuellement à 7,49€ au lieu de 24,99€, soit une remise de 70%.