En matière de jeux PC, les joueurs et joueuses ont le choix de leur catalogue. Mais, s'il y en a bien d'incontournable, c'est celui de Valve. Steam est la référence des stores, faisant aussi bien la part belle aux gros AAA qu'aux jeux indépendants, notamment les jeux gratuits. Pour ces derniers, c'est un enjeu crucial de parvenir à y faire sa place si on veut espérer une belle “carrière”.

De fait, les jeux qui percent sur Steam sont promis à un beau succès. Phasmophobia ou encore Lethal Company en sont deux exemples récents. Il faut dire qu'un jeu gratuit a d'autant plus de chance de faire le buzz. Et, justement, un nouveau semble bien se faire sa place aux côtés des titres-phares du moment !

Quel est ce nouveau jeu gratuit qui fait sensation sur Steam ?

C'est un des derniers jeux ayant rejoint la plateforme : Dungeonborne s'annonce déjà comme un phénomène en puissance. Ce dungeon crawler gratuit est développé et édité par Mithril Interactive. Pour son premier jeu, le studio a choisi de le proposer en accès anticipé depuis le 19 juillet 2024.

Le choix semble payant puisque dès son lancement, il a réuni plus de 25 000 joueurs en simultané. En trois jours, il a même frôlé de très près les 40 000 joueurs, doublant presque son premier pic. Ainsi, la tendance semble croissante pour le jeu gratuit sur Steam, à l'inverse du MMORPG Throne and Liberty, sorti lui le 20 juillet. À titre de comparaison, il avait rassemblé 60 000 utilisateurs à sa sorti, un chiffre qui ne cesse de baisser depuis.

Capture d'écran du site SteamDB en date du 24 juillet 2024. © Gameblog.

À ce jour, Dungeonborne a reçu plus de 5 000 avis sur Steam, lui octroyant une appréciation « plutôt positive ». Les retours des joueurs le comparent à une « version facile » de Dark and Darker, en « plus arcade », plus dynamique. Un point semble toutefois entacher l'expérience... À plusieurs reprises, on peut lire le regret de se voir forcé de jouer en PvP. De fait, si le PvE se montre satisfaisant, certains notent que le PvP est bien trop punitif pour profiter comme il faut du jeu.

Dungeonborne étant encore en early access, il est voué à évoluer. Reste à voir si Mithril Interactive prendra en compte les avis des joueurs et joueuses pour rééquilibré ces détails ou, tout simplement, abandonner le PvP obligatoire. Ce pourrait finalement être l'un des enjeux principaux pour maintenir la croissance sur Steam et s'imposer vraiment comme l'un des titres-phares des prochains mois. Testez-le vous aussi dès maintenant en le téléchargeant ici.