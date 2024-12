Si le Black Friday est désormais derrière nous, les bonnes affaires ne semblent pas encore terminées pour les joueurs. En tout cas sur Steam, non seulement il y a encore de jolies promotions, mais en prime, il est toujours possible de venir réclamer un petit cadeau pour l’un des plus gros jeux de la plateforme.

Un joli cadeau gratuit pour ce jeu très populaire sur Steam

Si vous êtes amateur de conflits d’époques et de bâtiments marins, vous devez certainement jouer à World of Warships. Un free-to-play par les créateurs de World of Tanks. Comme son homologue terrestre, World of Warships propose des affrontements de navire à grande échelle, le tout dans une ambiance résolument d’époque et réaliste (si l’on met de côté les éventuels cosmétiques). Le jeu nous met aux commandes d'illustres bâtiments de guerre, de vraies forteresses flottantes, des destroyers ou encore des navires d’assauts. Chaque bâtiment est la réplique fidèle de bateaux historiques ayant existés, ou toujours en activité pour certains. Qu’il s’agisse de navires utilisés sur le champ de bataille lors de conflits historiques, ou de prototypes n’ayant jamais foulé les océans lors d’une guerre, mais qui existent bel et bien, ils sont tous fièrement modélisés.

Si World of Warships est totalement gratuit, il existe tout de même des solutions payantes pour accélérer le déblocage de certains bateaux par exemple, ou encore pour mettre la main sur quelques cosmétiques. Mais là encore, il y a parfois la possibilité d’ajouter ces DLC à sa bibliothèque, sans frais. C’est d’ailleurs ce qu’il se passe en ce moment avec le contenu additionnel Ning Hai, à récupérer gratuitement avant le 4 décembre à 19h00.

Celui-ci comprend le Ning Hai, un Croiseur asiatique de rang 3, un Commandant avec 3 compétences (non précisées) ainsi qu’un nouvel emplacement de port pour agrandir votre collection. Notez cependant que si vous possédez déjà ce contenu, vous n’aurez rien de plus à gagner, mais en prime l’offre n’est valable que pour les comptes World of Warships créés sur Steam. Si vous êtes éligible et que l’offre vous intéresse, il suffit de vous rendre sur la page Steam du jeu, pour réclamer votre cadeau. On le redit , faites vite puisque l’offre est limitée et n’est dispo que jusqu’au 4 décembre à 19h.