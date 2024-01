Steam, c'est l'endroit idéal pour trouver des jeux à la proposition inattendue. Le magasin de Valve n'est pas seulement utile pour dénicher des promotions alléchantes. Il sert également à brasser tout un panel de productions diverses et variées. Et parfois, on tombe sur une pépite dont on n'avait jamais entendu parler. Elle peut même finir par exploser, et se retrouver diffusé en masse sur Twitch, entre autres. D'ailleurs, un nouveau jeu inconnu au bataillon a été annoncé en décembre, et si vous aimez avoir peur, il pourrait valoir le détour.

Un nouveau jeu d'horreur à découvrir sur Steam

Notre star du jour sur Steam s'appelle Digested, et comme son nom l'indique, il va falloir éviter de se faire... digérer. Le postulat de départ tient sur un bout de papier : on est coincé dans une forêt, et on doit retrouver sa capsule d'évacuation pour s'enfuir. Le problème, c'est que vous n'êtes pas seul. Dans les environs, il y a un serpent géant qui compte bien faire de vous son prochain diner. Pour lui échapper, il faudra faire usage d'un certain nombre d'outils, et d'un esprit stratégique pour éviter d'être pris par surprise. Néanmoins, ce ne sera pas une tâche aisée.

Pour cause, il n'y a visiblement qu'un seul et unique ennemi dans ce jeu, le serpent. Il sera donc probablement imprévisible, et ça demandera beaucoup de temps pour s'adapter à son comportement. En fait, le principe pourrait presque faire penser à Choo-Choo Charles, également disponible sur Steam. Sur le papier, on a affaire à une proposition relativement similaire. La grosse différence ici, c'est qu'on ne va pas nous demander de tuer la menace, mais plutôt de se faire discret en permanence. Mais il y a un autre argument mis en avant par le développeur.

En effet, ce dernier a décidé de partir sur des graphismes vendus comme étant « hyper réalistes ». Vous pouvez juger ça par vous-mêmes en regardant le trailer ci-dessous, mais il va sans dire que ça va piquer la curiosité du grand nombre. Quant au positionnement de la caméra, on est face à un style « bodycam » qui devrait normalement renforcer l'immersion. En tout cas, si ça vous intéresse, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça concerne sa sortie sur Steam.

Lorsque Digested a été dévoilé, Karel, qui est l'unique développeur sur le projet, a expliqué qu'il était possible de l'essayer avant son arrivée officielle. Malheureusement, ça s'adresse uniquement à celles et ceux qui possèdent un compte Twitch, et qui souhaitent streamer le jeu. Pour le reste, il faudra patienter encore un petit peu, mais c'est justement de ce côté qu'on peut se réjouir. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'y aura pas besoin de patienter très longtemps avant de mettre la main dessus. Il débarquera au cours du 1er trimestre 2024. Si un report ne frappe pas le titre d'ici là, on l'aura sûrement bientôt dans notre bibliothèque Steam.