Steam, la célèbre plateforme de distribution de jeux vidéo, propose régulièrement des jeux gratuits pour attirer les joueurs et leur offrir des expériences diversifiées sans qu'ils aient à débourser un seul centime. Actuellement, deux jeux gratuits sont mis en avant : Sketch Crawler et Asphalt Legends Unite. Voici un aperçu de ces jeux. Il y en a pour tout le monde.

Un jeu gratuit unique en son genre sur Steam

Le premier jeu gratuit sur Steam (Free To Play) est Sketch Crawler, développé par un studio indépendant, le titre est né d'une passion pour les jeux de dessin et d'exploration. Le jeu a été conçu pour combiner la créativité artistique avec des éléments de jeu de rôle. Depuis son lancement, Sketch Crawler a gagné en popularité grâce à sa mécanique unique et son style visuel distinctif. Sketch Crawler est un jeu de dessin et d'exploration où les joueurs naviguent à travers des niveaux générés de manière procédurale. Le jeu met l'accent sur l'imagination et la créativité, permettant aux joueurs de dessiner des éléments pour interagir avec l'environnement et résoudre des puzzles.

Les joueurs explorent divers environnements, utilisant leurs compétences en dessin pour créer des ponts, des armes et d'autres objets nécessaires pour avancer. Chaque niveau présente des énigmes que les joueurs doivent résoudre en utilisant des dessins. Par exemple, ils peuvent dessiner une clé pour ouvrir une porte verrouillée. En plus de l'exploration et des énigmes, le jeu inclut des combats contre des créatures fantastiques, où les dessins des joueurs peuvent devenir des armes ou des boucliers. Sketch Crawler est disponible par ici sur Steam.

Un peu de vitesse

L'autre jeu Steam est Asphalt Legends Unite. La dernière itération de la série de jeux de course populaire développée par Gameloft. Depuis ses débuts en 2004, la franchise Asphalt a été synonyme de graphismes de haute qualité. Asphalt Legends Unite continue cette tradition en apportant de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Asphalt Legends Unite est un jeu de course arcade mettant en scène des véhicules de luxe. Le jeu est conçu pour offrir une expérience de course immersive avec des contrôles fluides et des graphismes de bonnes qualités. Le jeu propose plusieurs modes, y compris les courses en solo, les défis multijoueurs, et les événements spéciaux. Les joueurs peuvent personnaliser leurs voitures avec diverses options de peinture, de décalcomanies et d'améliorations de performance. Asphalt Legends Unite est disponible par ici.

Source : Steam