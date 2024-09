Après un gros jeu à tester gratuitement sur Steam ce week-end, il est cette fois question de deux jeux gratuits à garder indéfiniment, en parallèle de ceux proposés par l'Epic Games Store. Mais les offres relatives à la plateforme de Valve affichent une date d'expiration qui arrive bientôt à son terme, alors il ne faudra pas traîner.

Deux sympathiques jeux gratuits à récupérer sur Steam

Parons au plus pressé avec le premier jeu gratuit à récupérer sur Steam, puisqu'il ne sera disponible comme tel que jusqu'à ce soir 19 heures. Il ne reste donc que quelques heures pour en profiter. Il s'agit de Press Any Button, un titre indépendant développé par Eugene Zubko et sorti en 2021. Celui-ci prend la forme d'un jeu de style arcade avec une certaine emphase sur l'histoire, mais mettra également vos réflexes à l'épreuve !

L'histoire du premier jeu gratuit Steam en question met en scène A-Eye, une IA créée pour gérer des données scientifiques. Mais cette tâche s'ennuie, et il transforme tout cela en un jeu vidéo, même s'il n'y connaît rien. La tâche du joueur sera de l'aider dans son hobby, tout en discutant avec lui. À noter que ce titre développé par une seule personne affiche une durée de vie très courte d'une heure. Mais cela ne l'a pas empêché de récolter de nombreux avis positifs sur Steam.

L'autre jeu gratuit à récupérer n'est pas disponible sur Steam, mais sur Fanatical et se nomme Astronarch, un mélange entre roguelike et auto-battler développé par Dale Turner et sorti également en 2021. Il est question ici de recruter un groupe d'une vingtaine de héros et d'explorer un vaste monde empli de dangers. Cela sera l'occasion d'obtenir de nombreuses récompenses pour renforcer ses personnages. Pour récupérer le jeu sur Fanatical, il convient de créer un compte sur le site, s'inscrire et réclamer la clé d'Astronarch, évidemment dans sa version Steam. À noter que, pour ce titre-là, l'offre gratuite expire ce dimanche.