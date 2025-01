Alors que le festival des jeux de stratégie en temps réel bat actuellement son plein sur Steam, l'un des jeux à tester en ce moment gratuitement sur la plateforme de Valve est justement mis en avant pour l'occasion. L'autre est en revanche d'un genre bien différent, mais tout aussi prometteur dans son propre style, et sort par ailleurs dans quelques jours.

Eternal Strands, par des vétérans de Dragon Age et Ubisoft, à tester gratuitement

Commençons justement par le jeu à venir prochainement et à tester gratuitement en attendant via une démo sur Steam : Eternal Strands, développé par Yellow Brick Games. Celui-ci a vivement piqué notre curiosité depuis son annonce, puisque le studio compte de nombreux et talentueux vétérans de Dragon Age par BioWare, ou encore Ubisoft. Il s'agit d'un Action-RPG faisant la part belle aux combats épiques et à l'utilisation assez originale de la magie.

Nous y incarnons Brynn, une Tisseuse, qui cherche à reconquérir le foyer de son peuple, actuellement peuplé par une myriade de créatures toutes plus énormes que les autres. Grâce à ses compétences martiales et à des magies comme le feu, le froid et la télékinésie qu'elle peut combiner de bien des manières créatives, elle dispose justement des armes adéquates pour sa mission. Les combats présentent une sorte de plaisant mélange entre Monster Hunter et Shadow of the Colossus, qui a définitivement titillé notre intérêt. Par le biais d'une démo sur Steam, il est donc possible d'avoir un aperçu de tout cela en attendant sa sortie le 28 janvier sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass.

Un jeu de stratégie à la fête en ce moment sur Steam via une démo

L'autre jeu remarquable à tester actuellement gratuitement sur Steam via une démo est donc intimement au festival des jeux de stratégie en temps réel actuellement en cours sur la plateforme de Valve. Il s'agit en l'occurrence de Tempest Rising, développé par Slipgate Ironworks, édité par 3D Realms et attendu le 24 avril 2025. Celui se présente sur le papier comme un jeu de stratégie comme on fait plus, qui présente d'évidentes inspirations à la cultissime franchise Command & Conquer.

Il sera en effet question de contrôler trois factions uniques avec leurs propres mécaniques de gameplay, construire des bases, développer son armée, et écraser la concurrence sous le feu et l'acier. En plus de satisfaire les nostalgiques d'un genre emblématique du PC, Tempest Rising semble afficher une plastique particulièrement superbe, pour vraiment nous faire vivre chaque partie. Une proposition sur le papier particulièrement alléchante pour les adeptes du genre, à essayer donc actuellement sans modération et gratuitement via une démo sur Steam.

