Les jeux dits "vérifiés" sont les jeux les mieux optimisés pour le Steam Deck sans avoir besoin de réaliser des ajustements coté technique. Et visiblement ils seront un certain nombre comme on peut désormais le voir via le site SteamDB. La base de données a en effet ajoutée un filtre très pratique pour voir cela d'un simple coup d'œil. Il y en a pour l'heure 72.

Des jeux compatibles mais non certifiés pour le Steam Deck

Notons aussi la présence de 43 jeux jouables mais qui ne sont pas optimisés de la meilleure des façons, à l'image de Battlefield V ou encore Star Wars : Jedi Fallen Order. Si vous n'avez pas la motivation de chercher via les filtres, un autre site propose aussi une liste constamment mise à jour par Every.Cafe.

Pour méoire, le Steam Deck sortira officiellement le 28 février et Valve continuera évidemment d'agrandir cette liste, sans compter l'ajout des nouvelles sorties. L'intégralité du catalogue Steam ne sera pas jouable, mais l'avenir devrait toutefois être assez radieux en terme de contenu pour le PC hybride.