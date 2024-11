Valve a déployé récemment une nouvelle fonctionnalité pour le Steam Deck. Comme sur PC, il est possible d'enregistrer ses parties et d'éditer des clips. Cela permet à la société d'améliorer son produit et de repousser l'échéance d'un éventuel successeur qui trotte déjà dans la tête des équipes de développement. Mais une autre surprise sera prochainement lancée et s'adresse avant tout à celles et ceux qui convoitent cette console / PC portable.

Un nouveau Steam Deck dévoilé

Valve a déclaré à plusieurs reprises qu'un Steam Deck 2 sortirait lorsqu'il y aura un saut technologique significatif. L'entreprise n'est donc pas pressée d'aller de l'avant, mais a tout de même rafraichi sa bête de course avec un modèle OLED qui s'est même accompagné d'un coloris spécial épuisé. Si vous attendez justement une nouveauté à ce niveau, sachez que ça arrive très bientôt. Valve a en effet annoncé la mise en vente d'un Steam Deck OLED blanc à partir du 19 novembre 2024.

« Lancement de Steam Deck OLED blanc en édition limitée, dans la limite des stocks disponibles. Disponible dans le monde entier dès le 19 novembre à minuit (UTC+1) » annonce la boutique officielle. Un changement de couleur et une production restreinte qui se payent étant donné que cette édition limitée de toute beauté d'un blanc immaculé sera disponible pour 719,00€, contre 679,90€ pour la version noire actuelle. Hormis ce prix plus élevé, et le fait de pouvoir se procurer la console / PC portable en blanc, tout le reste est identique. Les caractéristiques sont les mêmes que le Steam Deck OLED et cette version vendue prochainement sur la boutique officielle sera équipée d'un stockage SSD d'1 To.

Pour avoir la totale, Valve fournit également un étui et un tissu microfibre en blanc pour l'achat du produit. À noter que les achats sont limités à un exemplaire par compte, sûrement pour limiter la spéculation, et que « seuls les comptes en règle et ayant effectué un achat avant novembre 2024 pourront passer commande ».

Source : boutique Steam.