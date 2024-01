Le Steam Deck s'est imposé dans une période propice aux consoles portables, porté par l'énorme succès de la Nintendo Switch. Mi-console portable, mi-PC, le Steam Deck s'est rapidement installé sur le marché et pourtant, la concurrence est rude avec notamment le Lenovo Go ou la ROG Ally d'Asus. Mais un nouveau concurrent va bientôt rejoindre la compétition et pourrait bien redistribuer les cartes. Et de ce qu'on a compris, il pourrait se situer dans la même veine que la machine de Valve. Voici tout ce qu'on sait sur lui à l'heure actuelle.

Le Steam Deck fait face à un nouveau concurrent, le MSI Claw

La semaine prochaine se tiendra la nouvelle édition du salon annuel de la technologie, ou CES. Ce sera le moment pour divers constructeurs de faire de grosses annonces, comme c'est le cas pour MSI. Ce dernier a commencé à teaser sur Instagram une console portable sur laquelle il travaille depuis un certain temps. En vérité, elle avait déjà fuitée sur la Toile, avec des informations précises à son sujet, comme son nom, « CLAW », et son design. Pour l'instant, il vaut mieux prendre tout ça avec des pincettes avant la confirmation officielle, mais on peut être confiant quant à ce qu'on nous rapporte.

Par rapport à ce qu'on sait, on est en mesure de faire un petit comparatif avec les autres machines disponibles. Déjà, elle dispose d'un processeur Intel Meteor Lake, le Core Ultra 7 155H (pas de base AMD donc). Elle est aussi accompagnée de 32 Go de RAM, ce qui est assez inattendu pour une console portable. C'est deux fois plus que pour le Steam Deck de base, la Lenovo Go, et la ROG Ally. Une machine visiblement puissante donc, qui la ferais flirter avec le haut du panier. Pour vous donner une idée des différences avec la concurrence, voici la liste des specs connus à ce jour grâce aux leaks. Il manque encore de nombreuses informations qui seront sans doute révélé dans quelques jours.

Core Ultra 7 155H

16 coeurs pour 22 threads

Architecteur Meteor Leake

CPU avec fréquence boost de 4,8 GHz

GPU 8 Xe-Cores à 2,25 GHz

Core Ultra avec un TDP de 28 watts (max turbo power de 115 watts)

32 Go de RAM

Une comparaison de la MSI Claw avec la concurrence, basé sur ce qu'on a appris via les leaks

La version OLED de la machine de Valve est disponible

De son côté, Valve a récemment déployé la version OLED de son Steam Deck. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'est pas plus puissant. Néanmoins, il dispose de plusieurs améliorations qui rendent la proposition alléchante. A commencer par l'écran OLED de 7,4 pouces - contre 7 pouces sur le modèle LCD - compatible HDR. La Nintendo Switch OLED ne peut pas en dire autant, puisqu'elle conserve une résolution de 1200x800 pixels. Mais les nouveautés ne s'arrêtent pas là.

Par exemple, l'espace de stockage est passé de 64 Go à 512 Go grâce au SSD NVMe. Il y a également le WiFi 6E, et la batterie affiche maintenant une batterie de 50 Wh contre 40 Wh. Ainsi, vous pourrez vous faire des sessions de jeu plus longues. Pour le prix, préparez-vous à faire chauffer la carte bleue, car ça demande de débourser 569€. Pour l'autre édition, celle proposant un SSD d'1 To et un verre avec traitement antireflet « de qualité supérieur », comptez 679€. C'est un bel investissement.