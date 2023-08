Alors que la Nintendo Switch semble toujours intouchable sur le marché des consoles portables, le Steam Deck de Valve veut tenter de bouleverser l'équilibre en place. Même si la proposition est très différente, la machine de Valve se positionne comme une alternative sérieuse avec sa puissance et son catalogue énorme. Le hic, c'est son prix. Heureusement, le Steam Deck est maintenant disponible pour 100€ de moins, ce qui pourrait pousser de nombreux indécis à craquer.

Le Steam Deck à prix cassé

Le Steam Deck existe en trois versions. Pour vous procurer la console avec un stockage de 64 Go, vous devez débourser 399 €. La version 256 Go coûte 529 € et celle avec un espace de 512 Go revient à 649 €. Il faut donc avoir un beau budget pour avoir la console et un stockage suffisant pour installer plusieurs gros titres dessus. Désormais, il existe un moyen de l'obtenir en dépensant environ 100 € de moins, quelle que soit l'édition de la machine désirée. Valve remet en vente des consoles reconditionnées à un prix bien plus abordable. Le constructeur indique que chaque appareil est soumis à un examen approfondi comprenant plus de 100 tests. Les Steam Deck reconditionnés sont garantis pendant un an et selon Valve, ils sont identiques, voire meilleurs que les versions neuves en termes de performances.

Toutes les unités reconditionnées respectent, voire dépassent, les normes de performance des appareils vendus neufs. Bien qu'elles puissent présenter des défauts esthétiques mineurs, elles offrent une expérience de jeu fiable et de haute qualité à moindre coût.

Une grosse économie qui peut faire la différence

En plus de la console, le boîtier d'alimentation est aussi reconditionné et bien sûr, l'étui de transport et le guide de démarrage rapide sont toujours inclus. Voilà un bon moyen de profiter du Steam Deck en faisant de belles économies. En reconditionné, la version 512 Go revient à 539 €, soit tout de même 110 € moins cher que l'édition neuve. Il faut compter environ 1 à 2 semaines de livraison avant de recevoir votre Steam Deck et de commencer à profiter de votre bibliothèque Steam comme sur un PC. Rappelons que depuis le mois de juin, le produit doit faire face à un concurrent de taille avec l'Asus ROG Ally, qui dispose aussi de sérieux atouts.