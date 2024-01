Le succès de la Nintendo Switch a fait tourner des têtes et depuis quelques temps, on voit fleurir des machines qui brouillent la frontière entre PC et console portable. Le représentant le plus connu de ces hybrides, souvent imposants, c'est le Steam Deck. Un produit qui a cartonné et a fait des émules comme la Lenovo LEGION Go ou l'ASUS Rog Ally. Des jouets technologiques plus avancés qu'une Switch, très clairement, mais aussi plus onéreux que la petite dernière de Nintendo. Si vous ne savez pas quoi choisir, on va vous compliquer la vie avec un autre périphérique fraîchement officialisé.

Le MSI Claw pour enterrer le Steam Deck ?

Ce n'était qu'une question d'heures, mais la MSI Claw est bien une réalité. Il s'agit encore d'une console PC portable comme le Steam Deck avec des caractéristiques néanmoins plus évoluées pour une machine plus puissante. Comme indiqué il y a quelques jours, la MSI Claw se reposera sur du matos Intel pour un processeur et une carte graphique plus véloces que le Steam Deck, et intègre la technique d'upscaling XeSS. La RAM fera aussi un bond puisqu'elle peut monter jusqu'à 32 Go de LPDDR5 en fonction du modèle, soit deux fois de plus que les autres machines du marché.

Une bête de course qui en a sous le capot ? À la lecture des caractéristiques et de celles des concurrentes, oui, mais il y a un hic. La batterie de 53 Whr promet seulement 2 heures de jeu, ce qui fera peut-être trop court pour certains. C'est d'ailleurs en dessous du minimum proposé par le Steam Deck.

En revanche, la MSI Claw devrait mieux gérer son refroidissement, et donc les risques de surchauffe, et les performances à l'aide de la technologie MSI Cooler Boost Hyperflow. Pour le reste, le fabricant vante les mérites de poignées ergonomiques, d'avoir du RGB sur ses boutons ou encore des joysticks « Hall Effect » pour une meilleure précision et durabilité. Avec ça, terminé le stick drift !

Caractéristiques de la MSI Claw