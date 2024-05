ASUS est sur le point de lancer le ROG Ally X, sa nouvelle console de jeu portable, prévue pour le 2 juin. Ce nouveau modèle, fonctionnant sous Windows 11 et équipé du chipset AMD Z1 Extreme, promet des améliorations notables par rapport à son prédécesseur. De quoi totalement éclipser le Steam Deck ? Voyez plutôt. Ce qui est certain c'est que cette version gomme les défauts de l'ancien modèle.

Beaucoup plus puissant qu'un Steam Deck ?

Notamment, le ROG Ally X se distinguera par une batterie nettement plus grande, une réponse aux demandes fréquentes de la communauté pour une autonomie accrue. Bien que la première génération disposait déjà d'un espace pour une batterie plus volumineuse, ASUS avait opté pour une construction plus légère. Cette fois-ci, la firme taïwanaise a revu sa copie pour intégrer une batterie offrant bien plus que 30 à 40% de capacité supplémentaire.

En outre, le ROG Ally X bénéficiera d'un design renouvelé et sera équipé d'un écran LCD de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, disponible en couleur noire. Des améliorations significatives incluent également un slot SSD M.2 2280, permettant aux utilisateurs d'installer des SSD de plus grande capacité que le slot M.2 2230 de la génération actuelle.

Selon Gabriel Meng, senior product manager chez ASUS, le nouveau modèle ajoutera davantage de ports pour enrichir les options de connectivité. Bien que les spécifications précises n'aient pas été confirmées, il est attendu que le ROG Ally X dispose de plus de 16 Go de RAM, dépassant ainsi les capacités des modèles actuels.

Un gros gap ?

La confiance d'ASUS dans la plateforme Windows pour les consoles de jeu portables reste forte, bien que l'entreprise reste ouverte à explorer d'autres solutions. Des discussions avec Valve, les créateurs du Steam Deck qui utilise SteamOS, ont été évoquées, suggérant une ouverture à diverses plateformes pour maximiser l'expérience utilisateur. Pour rappel voici la configuration de l'ancienne version :