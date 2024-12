Rien de mieux que les fêtes de fin d’année pour remplir ses bibliothèques de jeux sans sortir le porte-monnaie. L’Epic Games Store y va tous les ans de son calendrier de l’avent, permettant de récupérer une quinzaine de jeux gratuits en général de bonne facture. GOG y va parfois de ses cadeaux, mais Steam se montre plus généreux cette année. Plusieurs jeux sont actuellement offerts et peuvent être conservés à vie, quand des contenus gratuits sont distribués çà et là. Justement, l’ensemble des utilisateurs peuvent récupérer une poignée de DLC pour une certaine licence.

Quatre DLC gratuits sur Steam

D’ordinaire, la plateforme de Valve est une véritable mine d’or pour les joueuses et jouers PC. Entre ses soldes hebdomadaires et surtout saisonnières, ses weekends de jeux gratuits ou encore ses titres parfois offerts…les utilisateurs sont souvent gâtés. Les éditeurs se montrent toujours plus généreux pendant les périodes de fêtes, mais ce Noël dépasse toutes les espérances. Si vous trouviez que vous n’aviez pas assez gonflé votre bibliothèque, devinez quoi ? Une flopée de DLC peut actuellement être récupérée et conservée à vie. Il faudra évidemment posséder les jeux de base pour en profiter et surtout aimer le genre. C’est en effet cette fois la licence Train Sim World qui est à l’honneur sur Steam. En tout, les joueurs peuvent mettre la main sur un pack de DLC originellement d’une valeur de 29,99€. Il comprend :

Train Sim World 2: Sherman Hill: Cheyenne - Laramie Route Add-On

Train Sim World 3: Sherman Hill: Cheyenne - Laramie Route Add-On

TS World 4: Sherman Hill: Cheyenne - Laramie Route Add-On

Train Sim World 5: Sherman Hill: Cheyenne - Laramie Route Add-On

Pas de grande surprise, ces 4 DLC sont sensiblement similaires et tournent tous autour de l’itinéraire légendaire de l’Union Pacific. Paysages western majestueux et pentes fortes vous attendent, que vous possédiez Train Sim World 2, 3, 4 ou 5. Pas de jaloux comme ça. Ce pack gratuit sur Steam (lien tout en bas d'article) comprend alors un tout nouvel itinéraire de 93km reliant Cheyenne à Laramie, dans le Wyoming, deux nouvelles locomotives ou encore des wagons inédits. Des cadeaux qui ne parleront certes pas à tout le monde, mais vu leur valeur, c’est toujours ça de pris. Vous avez jusqu’au 3 janvier 2025 à 19h00 pour récupérer vos contenus gratuits sur Steam. On rappelle également que plusieurs jeux sont offerts actuellement, dont Black Desert.

Source : Steam