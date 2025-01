Si vous jouez sur PC, vous avez encore quelques heures pour récupérer le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine. Il s'agit d'Escape Academy, un escape game vidéoludique où il faut résoudre un certain nombre de casse-têtes pour s'évader d'une dizaine de salles. Pour rappel, ce titre est disponible au téléchargement jusqu'à ce jeudi 23 janvier 2025 à 16h59 précisément. En parallèle, Steam propose également un jeu à garder dans votre bibliothèque, et quelques contenus gratuits supplémentaires.

Des contenus et un jeu gratuits sur Steam

Comme l'Epic Games Store, Steam a l'habitude d'offrir des jeux. En ce moment, la plateforme vous permet de télécharger gratuitement Mini Thief. Un jeu indépendant où Master Thief, un voleur qui se doit d'être discret pour dérober le plus d'objets possibles dans les maisons visités, sans se faire attraper par les propriétés des habitations. À chaque niveau accompli, la difficulté monte un cran mais en contre-partie, les récompenses sont meilleures. « Votre objectif est simple, recherchez dans la zone des articles échangeables contre de l’argent. Chaque niveau que vous passez augmentera en difficulté. Plus le niveau est difficile, plus vous obtiendrez de butin ».

Ce jeu gratuit Steam en pixel art est accessible, mais vous demande tout de même d'être prudents car si vous êtes repérés par le proprio, c'est la fin. Vous perdrez tout y compris votre argent. S'il semble avoir des qualités, les retours ne sont malheureusement pas fameux, notamment à cause de bugs trop présents d'après plusieurs retours. Mais puisqu'il est disponible gratuitement, le mieux est de vous forger un avis en allant sur la page Steam de Mini Thief pour le récupérer. Il sera possible de le garder à vie dans votre bibliothèque, mais uniquement si vous l'ajoutez avant ce vendredi 24 janvier 2025 à 19h00.

En plus de Mini Thief, Steam offre des cadeaux à toutes celles et ceux soucieux de l'apparence de leur profil. Dès maintenant, la boutique de points fournit gratuitement aux utilisateurs et utilisateurs un avatar animé Tank RTS dans le cadre du Festival de la stratégie en temps réel. Un événement qui prendra fin le 27 janvier 2025, et qui permet d'acquérir des jeux du genre comme l'édition anniversaire d'Age of Empires IV, Northgard et plein d'autres en promotion. Des démos sont également disponibles. En complément du Tank RTS, il y a également deux cadres d'avatar « Domination orange » et « Domination verte ». Normalement, vous devez les obtenir en dépensant des points Steam, mais pas cette fois-ci. Ces cosmétiques sont à récupérer à cette adresse.

