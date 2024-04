Steam continue de rincer ses utilisateurs. Ce weekend, deux nouveaux jeux peuvent être testés entièrement gratuitement et sans aucune restriction en termes de contenus. D’un côté, le titre façon Chérie, j'ai rétréci les gosses de Xbox : Grounded. À l’occasion de sa sortie sur PlayStation et Nintendo Switch, et du déploiement de sa nouvelle mise à jour majeure, le jeu de survie laisse les joueurs Steam approcher ses nouveautés et améliorations pendant quelques heures encore. De l’autre, Golf with Your Friends, un titre multijoueur compétitif axé autour du golf. Une fois la date limite passée, ces deux jeux ne seront plus accessibles gratuitement. Et ils ne peuvent pas être conservés. Ce n’est en revanche pas le cas de la flopée de DLC à récupérer gratuitement et à conserver à vie.

Plusieurs cadeaux à récupérer sur Steam

Steam est une véritable mine d’or pour les joueuses et joueurs PC. Entre ses soldes hebdomadaires, et surtout saisonnières, ses weekends de jeux gratuits ou encore des titres parfois carrément offerts… les utilisateurs sont régulièrement gâtés. Parfois, c’est même du contenu qui peut être conservé à vie qui est offert. Devinez quoi ? C’est le cas avec une flopée de DLC à récupérer rapidement. On vous l’accorde, le jeu concerné ne concernera clairement pas tout le monde. Cependant, vu que c’est un free-to-play, ça ne coûte littéralement rien de l’essayer.

Ce sont donc en tout 4 DLC de Minion Masters qui peuvent être récupérés gratuitement sur Steam. Pour ceux qui seraient passés à côté, il s’agit d’un free-to-play fun et addictif avec des airs assumés de Clash Royale. A cheval entre le deckbuilder et le tower defense, le jeu vous laisse prendre part à des combats 1v1 ou 2v2 qui peuvent rapidement devenir addictifs. Minion Masters étant assez méconnu et doucement laissé à l’abandon sur Steam, les développeurs semblent donc vouloir tenter le tout pour le tout en offrant quatre de ses packs à tout le monde. Une façon comme une autre de promouvoir le lancement de la version 2.0. Ça a l’air de marcher vu les petits pics enregistrés dès le lancement de l’opération.

Si votre curiosité est piquée ou que vous êtes un joueur actif de Minion Masters, vous avez donc jusqu’au 24 avril à 19h pour récupérer vos cadeaux. Pour ce faire, il vous suffit simplement de vous connecter à votre compte Steam. Ensuite, cliquez sur le bout vert « Ajouter au compte » pour chaque DLC, dont voici les liens et les descriptions ci-dessous.

Frostbite : DLC comprenant un bundle de cartes d'une valeur de +300% pour renforcer votre armée de la faction des Maudits et des tiers pour le passe de combat.

Mountain Song : avec ce DLC gratuit sur Steam, vous obtiendrez un saut de 3 rangs dans le Battle Pass ainsi qu’un lot de cartes d’une valeur de +300% (encore), allant de cartes légendaires et suprêmes.

Minion Masters - Arise : là encore, il s’agit d’un pack de cartes de la même valeur axé sur les hordes morts-vivantes, dirigées par Morellia la Reine Liche. Ça plus une avancée dans le Passe de Combat évidemment.

Minion Masters - Zealous : ce dernier contenu gratuit Steam est (pour ne pas changer) un bundle de cartes puissantes axées autour des Empyrean. Il comprend également des cosmétiques exclusifs axés sur cette faction.