Bonne nouvelle pour les fans d'Europa Universalis 4 ! Steam propose en ce moment plusieurs DLC du jeu gratuitement. Oui, vous avez bien lu : des contenus additionnels normalement payants sont offerts sans frais pour une durée limitée. Si vous êtes passionné de stratégie ou si vous n'avez jamais joué à Europa Universalis 4, c'est le moment parfait pour plonger dans cet univers riche et complexe. Une fois dans votre bibliothèque, c'est pour la vie. Par contre vous n'avez que jusqu'au 17 octobre inclus pour pouvoir le faire.

Steam régale avec plein de contenus gratuits

Ces DLC gratuits sur Steam sont parmi les plus populaires et essentiels pour profiter pleinement du jeu. Ils apportent des mécaniques supplémentaires qui transforment l'expérience de jeu. Pour de nombreux joueurs, Europa Universalis 4 sans ces extensions, c’est comme jouer à moitié. Ils rendent le jeu plus profond, plus stratégique et surtout plus amusant.

Europa Universalis 4 : Digital Extreme Edition Upgrade Pack Expansion

Europa Universalis 4 : Common Sense Expansion

Europa Universalis 4 : Art of War Expansion

Europa Universalis 4 : Rights of Man Expansion

Prenons par exemple Common Sense. Ce DLC vous permet d'améliorer vos provinces et introduit des gouvernements parlementaires, rendant la gestion interne de votre nation plus intéressante. Art of War, de son côté, se concentre sur les aspects militaires du jeu. Vous y trouverez des outils pour gérer vos armées, optimiser vos stratégies militaires et maîtriser les batailles navales. Bref, c’est indispensable si vous aimez les conflits dans vos parties.

Des DLC "obligatoires" ?

Et puis, il y a Rights of Man, une extension très appréciée. Elle ajoute des traits de personnalité pour les dirigeants, des dynamiques plus poussées pour les grandes puissances et des mécaniques uniques pour certaines nations. Ce sont des ajouts qui rendent le jeu encore plus riche et immersif.

En résumé, jouer à Europa Universalis 4 sans ces DLC est presque inconcevable pour les habitués du jeu. Ces extensions font partie intégrante de l’expérience. Elles apportent des options stratégiques indispensables et enrichissent chaque aspect du gameplay.

L'opportunité de les obtenir gratuitement sur Steam est donc une chance à ne pas manquer. Les nouveaux joueurs pourront découvrir le jeu dans toute sa splendeur, et les vétérans pourront compléter leur collection. Attention cependant, Steam n’a pas précisé combien de temps l’offre sera disponible. Il est donc conseillé de se dépêcher et de profiter de cette offre tant qu'elle est active.

Source : Paradox Interactive