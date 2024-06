Le store de Valve est en plein période de festivités. De fait, du 10 au 17 juin, c'est le Steam Neo Fest. Cette semaine, des tonnes de démo gratuites sont jouables et certaines licences en profite également pour proposer des promotions supplémentaires et d'offrir du contenu pour le jeu. C'est justement le cas d'une licence atypique, mais très appréciée.

Embarquez vite pour ce contenu gratuit sur Steam

Des jeux estampillés “simulator”, il y en a à la pelle. Le plus connu est certainement Farming Simulator, mais ce n'est clairement pas le seul. Les jeux vidéo sont un terrain d'expérience sans fin, où vous pouvez piloter des avions, des camions, ou... des trains ! La licence Train Simulator fête ses 15 ans, alors elle profite du Steam Neo Fest pour vous proposer du contenu gratuit pour sa dernière itération : Train Simulator Classic 2024.

Du 10 jusqu'au 17 juin (19 heures), obtenez gratuitement le DLC “Train Simulator: Chatham Main Line: London Victoria & Blackfriars - Dover & Ramsgate Route” sur Steam. Cet itinéraire pittoresque du Royaume-Uni est une belle occasion de circuler le long de la côte du Kent avec les BR Class 395, BR Class 465 et BR Class 375. Il faut évidemment posséder le jeu de base sur Steam pour profiter de cette offre promotionnelle temporaire. En édition standard, il coûte seulement 29,99€.

Le jeu s'adresse évidemment aux amateurs de simulation. Si vous appréciez les chemins de fer et l'histoire du transport ferroviaire, alors Train Simulator pourrait vous plaire. Née en 2009, la licence de Dovetails Games a trouvé son public. Les joueurs apprécient généralement le réalisme et la variété des décors qu'ils traversent. Disponible en français et plus abordable que d'autres jeux de simulation de conduite de véhicules en tous genres, cette offre de Steam peut-être l'occasion de vous découvrir une nouvelle passion.