Fréquemment, Steam permet de récupérer des jeux gratuitement sans débourser un seul centime. Mais parfois, cela concerne également du contenu additionnel, comme c'est le cas aujourd'hui pour fêter l'anniversaire d'un jeu. C'est un excellent moyen pour les studios de fidéliser leur communauté et, surtout, d'offrir une belle récompense aux joueurs.

Un contenu gratuit pour cet excellent jeu sur Steam

Ainsi, Le 19 novembre 2024, The Binding of Isaac : Repentance+ est arrivé sur Steam. Ce DLC gratuit marque le 10ᵉ anniversaire de The Binding of Isaac: Rebirth. Et il ne fait pas les choses à moitié. Ce contenu ajoute des fonctionnalités inédites, dont un mode multijoueur en ligne, tout en améliorant l’expérience générale du jeu. Pour en profiter, vous devrez posséder le jeu de base ainsi que les DLC Afterbirth, Afterbirth+ et Repentance. Une fois tout en place, le téléchargement est entièrement gratuit.

La grande nouveauté de Repentance+ sur Steam, c’est le mode en ligne. Pour la première fois dans l’histoire de la série, vous pouvez explorer les niveaux générés aléatoirement avec d’autres joueurs. Vous pouvez choisir de jouer avec des amis via Steam, de rejoindre des parties publiques ou d’utiliser l’option « Partie rapide » pour plonger directement dans l’action avec des joueurs aléatoires.

Ce multijoueur n’est pas un simple gadget. Il s’intègre parfaitement au jeu existant. Vous pourrez débloquer des succès, participer aux défis et même faire les courses quotidiennes (Daily Runs) en équipe. Jouer à plusieurs ajoute une toute nouvelle dynamique, entre collaboration stratégique et gestion des ressources partagées.

Une expérience plus fluide à plusieurs

Pour rendre la coopération plus intuitive, Repentance+ introduit de nouvelles fonctionnalités. Une « roulette d’émoticônes » permet de signaler facilement des éléments importants, comme les salles secrètes ou les objets utiles. Un chat texte est également disponible pour discuter avec vos coéquipiers en temps réel. Et si un joueur perturbe la partie, un système de vote permet de l’exclure.

Ces outils rendent le multijoueur accessible et agréable, même avec des inconnus. Mais attention : la coordination est essentielle. Savoir qui prend tel objet ou quel chemin emprunter peut faire toute la différence dans une partie. Bref, un DLC à ne pas louper sur Steam et à retrouver sur ce lien.

