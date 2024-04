Le week-end qui se termine offre une belle opportunité aux gamers sur PC. Pour ceux qui pensaient manquer de divertissement malgré les jeux souvent accessibles gratuitement sur la plateforme, une surprise les attend sur Steam. Un nouveau contenu de jeu est disponible gratuitement. Et, une fois réclamé, il restera dans votre bibliothèque à vie, sans nécessiter d'abonnement.

Un contenu gratuit sur Steam

Le contenu gratuit sur Steam est donc Werewolf: The Apocalypse — The Book of Hungry Names — Wardens and Furies. Un supplément essentiel pour le jeu de rôle Werewolf: The Apocalypse, appartenant à l'univers étendu de World of Darkness. Ce DLC s'avère indispensable pour les joueurs et les narrateurs qui désirent approfondir leurs connaissances et leur expérience du monde assez complexe qui définit une grande partie du gameplay de Werewolf.

Ce volume spécifique plonge dans le monde complexe des Wardens (Gardiens) et des Furies. Deux groupes distincts de loups-garous qui jouent des rôles cruciaux dans la mythologie et la structure sociale de leur espèce. En explorant ces factions, le livre offre aux joueurs des ressources supplémentaires pour approfondir leur compréhension. Et leur engagement dans le monde spirituel de Werewolf.

Les Wardens, traditionnellement considérés comme les protecteurs des sites sacrés et des terres des loups-garous, sont dépeints avec une nuance nouvelle. Le DLC fournit des détails sur leur organisation. Leurs rituels et leurs responsabilités. Ainsi que sur les défis auxquels ils sont confrontés dans un monde moderne en proie à la destruction écologique. Et à la profanation par des forces surnaturelles et humaines. Des règles spécifiques et des conseils narratifs sont inclus pour permettre aux joueurs d'incarner des personnages de cette faction.

La bonne nouvelle, c'est que le un roman interactif Werewolf: The Apocalypse — The Book of Hungry Names profite de -25% de réduction sur Steam. Faisant passer le prix du jeu de de 19,50 à 14,62 euros. Une belle affaire.