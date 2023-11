Chaque année sur Steam, des jeux émergent et deviennent incontournables. Le bouche-à-oreille, appuyé par la puissance des réseaux sociaux, joue un rôle clé. C'est dans ce contexte qu'un jeu d'horreur commence à dominer les classements, pour une somme modique.

Steam et le jeu d'horreur qui cartonne

Il s'agit donc Lethal Company, un jeu d'horreur coopératif, qui connaît un succès fulgurant sur Steam. Défini comme un jeu d'horreur coopératif axé sur la récupération de ferraille dans des lunes abandonnées, Lethal Company a rapidement séduit les joueurs. Vendu à 9,75 euros, il a déjà écoulé 642 000 copies depuis son lancement le 23 octobre, dépassant des titres comme Baldur’s Gate 3 et Apex Legends dans les ventes globales de Steam. Plusieurs fois de suite.

Il bénéficie aussi d'une excellente réception critique, avec plus de 12 000 évaluations extrêmement positives. C'est généralement un très bon point pour se faire une idée d'un jeu. L'aspect remarquable de Lethal Company réside dans son développement par un seul individu, Zeekerss, qui a commencé par programmer pour Roblox. Son succès sur Steam est donc particulièrement notable. Pour ceux qui cherchent un moyen abordable de passer quelques heures entre rires et frissons avec des amis, Lethal Company est semble t-il un choix judicieux, promettant des horreurs inimaginables à découvrir, comprendre et éviter à tout prix.

C'est quoi exactement le principe ?

Dans le jeu, vous incarnez un ouvrier sous contrat pour "la Compagnie". Votre mission est de collecter de la ferraille sur des lunes abandonnées et industrialisées afin de répondre au quota de profit de la Compagnie. Si vous échouez à atteindre ce quota dans le temps imparti, des conséquences vous attendent.

Ce jeu offre une expérience de survie avec une touche d'horreur. Vous avez la possibilité d'utiliser l'argent gagné pour voyager vers de nouvelles lunes, présentant des risques et des récompenses plus élevés. Vous pouvez également investir dans des tenues et des décorations pour votre vaisseau spatial. Le jeu inclut également la possibilité de scanner diverses créatures que vous rencontrez, ajoutant un aspect d'exploration et de découverte à l'expérience globale​. Bref c'est un jeu touche à tout.​​