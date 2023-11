Steam, la plateforme incontournable pour les amateurs de jeux vidéo sur PC, lance une initiative festive : la distribution quotidienne de contenu gratuit. Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer les soldes dans la joie et la bonne humeur.

Steam régale

Ainsi, Steam vous offre : des stickers numériques gratuits à collectionner chaque jour. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de l’événement Automne Steam, permet aux fans de jeux vidéo une nouvelle manière d'exprimer leur créativité dans les tchats avec leurs amis. Après tout, c'est dans ces espaces de conversation que ces stickers trouveront toute leur utilité.

Du 21 au 28 novembre, les utilisateurs de Steam peuvent donc obtenir quotidiennement un sticker numérique sans frais supplémentaires. Ces stickers, dématérialisés, peuvent être utilisés pour personnaliser les discussions et interactions sur la plateforme.

Pour profiter de cette offre, les utilisateurs doivent se rendre dans la section "Store > Browse by category" de l'application ou du site web Steam. Une fois là, il suffit de cliquer sur "Claim your free daily reward" pour recevoir le sticker du jour.

Les stickers proposés varient chaque jour et couvrent différents thèmes et genres populaires sur Steam, tels que "Great on SteamDeck", "Open World", "Casual", et "Story Rich". Ces petits éléments graphiques permettent aux joueurs d'ajouter une touche personnelle à leurs conversations et de partager leur passion pour certains genres ou titres spécifiques. C'est toujours une bonne chose d'avoir plus de choix. Car les stickers de base sont loin d'être intéréssants.

En complément des stickers, Steam propose également des récompenses exclusives, telles qu'un badge distinctif. Ces récompenses sont accessibles par le biais des Steam Awards Nomination, disponibles sur le site. Pour y prétendre, il est nécessaire de voter pour des jeux dans diverses catégories, ce qui implique une participation active à la communauté Steam.

Concernant les soldes en eux-mêmes, vous pouvez profiter de réductions sur une large sélection de jeux. Il est à noter que de nombreux jeux de survie sont mis à l'honneur, tels que Raft, Grounded, Rust, et Sunkenland. De plus, d'importantes soldes sont appliquées sur la saga Civilization, avec des réductions atteignant jusqu'à 90%. Bref un beau programme. Vous pouvez même découvrir une réduction sur le controversé Six Days in Fallujah, qui, d'après les avis sur Steam, est un FPS de très bonne qualité. Il est important de noter que le jeu est actuellement en accès anticipé.