Souvent, Steam permet de récupérer du contenu gratuit pour certains jeux. C’est une excellente opportunité pour les studios de fidéliser les joueurs ou tout simplement de remercier leurs communautés au fil des années. C’est exactement ce qui se passe une nouvelle fois avec PAYDAY 3. Mais ce n’est pas tout.

Un beau cadeau sur Steam

Bonne nouvelle pour les amateurs de PAYDAY 3 ! Le Houston Character Pack est actuellement disponible gratuitement sur Steam. Ce pack permet d'incarner Houston, l'un des personnages favoris des fans, et d'apporter des modifications esthétiques à votre avatar, incluant des tenues uniques et des équipements spécifiques. Si vous êtes un joueur assidu de PAYDAY 3 ou simplement curieux d'essayer de nouvelles options de personnalisation, c'est l'occasion idéale pour enrichir votre expérience sans dépenser un centime. Il suffit de se rendre sur cette page.

Mais ce n'est pas tout, l'univers du gaming a aussi droit à un autre événement majeur en ce moment : le Festival du RPG au tour par tour sur Steam. Ce festival célèbre les jeux de rôle tactiques, en mettant à disposition des joueurs une sélection exceptionnelle de titres en promotion et des démos gratuites. Parmi les jeux à essayer sans attendre, on retrouve des grands classiques comme Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée et Octopath Traveler II. Ces deux jeux vous permettront de découvrir des aventures épiques, avec des graphismes magnifiques et des mécaniques de gameplay raffinées.

Plein de belles choses

Et bien sûr, qui dit festival Steam dit également promotions. Plusieurs jeux majeurs bénéficient de rabais intéressants, tels que Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre, Sea of Stars, Persona 4 Golden ou encore Bravely Default 2. C’est le moment idéal pour étoffer votre bibliothèque sans vous ruiner.

Pour couronner le tout, Steam propose également des petits cadeaux à récupérer dès maintenant. Vous pouvez personnaliser votre profil avec un avatar "Trinité", un cadre RPG et des autocollants animés "Mana". Ces goodies ajoutent une touche personnelle à votre profil Steam, et sont disponibles directement sur la page de l'événement. Pas mal non ? Votre profil sera encore plus beau après ça.

Source : Steam