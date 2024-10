Halloween est une période très attendue dans le monde du gaming, une occasion spéciale où l’on voit fleurir des événements, des mises à jour et des contenus exclusifs dans de nombreux jeux. Sur Steam, cette ambiance festive s’installe également, avec des offres spéciales et des ajouts surprenants qui permettent aux joueurs de se plonger dans l’esprit d’Halloween. Que ce soit par des éléments visuels pour personnaliser son profil, des défis à relever dans vos jeux préférés, ou des décorations thématiques, Steam offre chaque année une immersion unique pour célébrer cette saison aussi effrayante qu’amusante. Le tout, bien souvent gratuitement.

Steam offre des cadeaux pour Halloween

Halloween approche, et cette année, Steam nous réserve une belle surprise avec une collection de sept nouveaux autocollants gratuits. Parfaits pour entrer dans l’ambiance effrayante de la saison, ces stickers ajouteront une touche de mystère et de couleur à votre profil. Disponibles pour une durée limitée, ils permettent aux joueurs de célébrer Halloween de manière festive. Jetons un œil aux designs proposés !

Pour commencer, quoi de mieux que quelques sucreries ? Parmi les sept autocollants, plusieurs sont dédiés aux bonbons et aux sucettes. Chacun arbore des formes et couleurs inspirées de la fête : des visages souriants, des nuances sombres et vives, etc.

Les dents acérées de vampire sont également au rendez-vous ! Enfin, parmi les sept stickers, vous trouverez aussi un serpent coloré. Avec ses teintes vives et son aspect hypnotique, il rappelle les créatures étranges associées à Halloween. Bref, tout ceci est gratuit.

Comment obtenir ces sept autocollants ?

Rien de plus simple ! Connectez-vous à votre compte Steam, rendez-vous dans la section des événements spéciaux ou le catalogue des autocollants gratuits, et récupérez votre collection. Attention, ces autocollants sont en édition limitée pour Halloween ! Certes, ce n'est pas aussi grandiose qu'un jeu gratuit, mais cela permet tout de même de bien s'amuser entre amis lors des longues discussions d'automne et d'hiver à venir.

