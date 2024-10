Les jeux Steam gratuits ce week-end sont désormais indisponibles. Ces derniers jours, la plateforme de Valve a permis à certains d'entre vous d'essayer le FPS multijoueur Squad, l'application VR Shapelab 2024 ou encore Cross Blitz. Un titre qui mélange le roguelite, des combats tactiques, des cartes et du RPG. Et ce dernier genre est particulièrement en phase avec le nouveau « Festival RPG au tour par tour » organisé en ce moment et jusqu'au 7 octobre 2024 à 19h.

Des cadeaux Steam pour célébrer le Festival du RPG au tour par tour

Avis aux fans de jeux de rôle, le Festival Steam du RPG au tour par tour a commencé depuis quelques heures. En allant sur la page de l'événement, vous pourrez trouver différents sections avec les jeux free-to-play, les futurs titres à venir, les démos gratuites, les softs à la une et le navigateur pour passer en revue toutes les productions du genre. Par exemple, vous pouvez tester gratuitement des valeurs sûres comme Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée ou encore Octopath Traveler II. Ce n'est qu'un maigre échantillon puisque Steam offre aussi des démos d'Indivisible, de XCOM: Enemy Unknown, de Voice of Card: The Isle Dragon Roars etc.

Bien entendu, ce ne serait pas un festival Steam sans un déluge de promotions. « Profitez du large éventail de jeux en promotion, que ce soit du côté obscur (menaces extraterrestres et tactiques impitoyables), ou du côté moins obscur (monstres hauts en couleur et espèces étranges qui ne vous empêcheront pas de dormir la nuit) ». Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, Sea of Stars, Ages of Wonder, Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster, Triangle Strategy, Persona 4 Golden, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, Bravely Default 2, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ou encore le XCOM-like Marvel's Midnight Suns sont en réduction.

En plus des démos et des promos, le Festival Steam du RPG au tour par tour propose des petits cadeaux pour tout le monde à récupérer dès maintenant. Ce n'est certes pas byzance, mais vous pouvez customiser votre profil avec un avatar « Trinité », un cadre RPG et des autocollants « Mana » animés. Il suffit de vous rendre sur la page Steam de ces cadeaux.





Source : Steam